Nota de agradecimento do ex-prefeito Weldo Mariano ao povo de Canindé

06/11/19 - 13:29:38

Quero agradecer ao povo de Canindé de São Francisco pela confiança depositada em nossa chegada à frente da administração municipal nesses dois meses em que fiquei no cargo de Prefeito Interino por determinação da nossa Justiça, após acatar parecer da Câmara Municipal. Paz e bem.

Aos Secretários da nossa administração, os quais mantenho a melhor das relações, tenho enquanto amigos e companheiros nas nossas decisões, compartilhando soluções, ideias, alegrias, tristezas e a certeza de demos nossa contribuição para a terra que tanto amamos e queremos ver o seu desenvolvimento. Nada me gratifica mais que isso.

Por fim a minha família, sempre do meu lado e aos vereadores que se colocaram prontos para ajudar por meio do Poder Legislativo, do qual faço parte e retorno de cabeça erguida, pois sei que fui chamado para uma missão dada antes de tudo por Deus. Continuo sendo vereador.

Acato a decisão da Justiça. Volto ao meu cargo de Presidente da instituição continuando minha missão na Câmara Municipal. Desejo boas vindas ao novo prefeito e peço a Deus, como filho e cidadão de Canindé de Canindé de São Francisco, que conduza essa terra ao lugar que merece: a paz, justiça e prosperidade.

Deus abençoe a todos, hoje e sempre.

Weldo Mariano

Ex-prefeito Interino de Canindé de São Francisco

Fonte e foto assessoria