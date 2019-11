Ouvidoria Geral do SUS em Sergipe realizará oficinas nas Regiões a partir desta quinta

06/11/19 - 09:14:18

A Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado de Sergipe, localizada na sede da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizará, nas sete Regiões de Saúde, Oficinas de Sensibilização de Gestores, Técnicos e Conselhos de Saúde em Ouvidoria do SUS, com o objetivo de conscientizar os participantes acerca da importância da Ouvidoria como uma ferramenta de desenvolvimento da gestão em cada setor da saúde. Conforme programação, as Oficinas acontecerão este mês nas seguintes datas: Lagarto, 7; Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, dia 12; Propriá, 13; em Itabaiana, 19 e em Estância, 21.

De acordo com o Ouvidor Geral do SUS no Estado de Sergipe, Fábio Alex Lima Dantas, o trabalho de ouvidoria propicia que a gestão conheça as críticas, as sugestões e os elogios recebidos, possibilita identificar onde estão suas problemáticas, quais são suas demandas, entender o foco que precisam ter para desenrolar e atender as necessidades do cidadão e da sociedade como um todo, além de fortalecer os laços entre gestores e técnicos que devem trilhar um mesmo caminho.

“Podemos resumir a missão do ouvidor em uma palavra: acolhimento. Nós somos o elo entre o cidadão e a gestão. Interligamos a sociedade e os gestores quando, geralmente, há uma visão de distanciamento, a gestão está de um lado, a sociedade está do lado oposto, e nós fazemos chegar até os gestores, suas problemáticas, seus sofrimentos. Então a ouvidoria tem esse papel. Recebemos as demandas e vamos verificar, analisar detalhadamente o que é, e encaminhar para setor responsável, como fiscais. Cobramos a resposta que é devolvida ao cidadão que, até certo ponto, tem sua demanda resolvida. Se não é resolvida aqui diretamente, é encaminhada para o setor, para o departamento ou órgão específico. Recebemos elogios também, nós damos um respaldo, um retorno muito grande à sociedade”, explicou Fábio.

A Ouvidoria está à disposição não apenas do público externo, atende, ainda, o público interno. Os servidores que se sentirem lesados de alguma forma podem procurar a Ouvidoria que, comprometida com a lei, garante o direito ao sigilo das informações e o anonimato do denunciante, se ele assim o desejar.

Os atendimentos acontecem presencialmente no Centro Administrativo da Saúde, à Av. Augusto Franco, 3150 – Ponto Novo, sede da Secretaria de Estado da Saúde, através do e-mail [email protected], e pelos telefones (79) 3198.0637, 0800 286 300 e 155. Para atendimentos presenciais não é necessário o agendamento prévio.

“Gostaria de reforçar que estamos num processo de evolução da Ouvidoria, com a participação de toda a equipe, buscando melhorar cada dia mais o trabalho, atendendo as demandas da sociedade, dando respaldo, respostas, dentro dos prazos legais e é importante que o cidadão utilize dessa ferramenta. Juntos, cada um no seu papel, todos serão beneficiados e alcançaremos esse desenvolvimento, esse controle social que a Ouvidoria traz”, disse o ouvidor.

Mais um grande evento está sendo programado pela Ouvidoria Geral do SUS em Sergipe e acontecerá em 29 de novembro. Será o II Encontro Estadual de Ouvidores do SUS de Sergipe, a ser realizado no auditório do SERGIPE TEC, das 8h às 18h, que envolverá todos os 75 municípios sergipanos.

“É um evento muito esperado por nós porque vamos abarcar um público maior. Todos os municípios estarão participando, teremos representantes da ouvidoria do Hospital Universitário, do Ministério Público do Estado, palestrantes de São Paulo, do Espírito Santo e estamos aguardando a confirmação de outros. Esse encontro será uma forma de mostrar os benefícios que a Ouvidoria vem desenvolvendo em diversos núcleos de atuação em Sergipe e uma forma de trocar experiências, conversar, conhecer o que está dando certo em outros locais para podermos aplicar e aprimorar aqui no estado”, concluiu Fábio.

Fonte e foto SES