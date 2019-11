PF DESTRÓI CERCA DE 2 MIL COLETES BALÍSTICOS COM VALIDADE VENCIDA

06/11/19 - 10:59:32

Entre os dias 04 e 05 de novembro, a Polícia Federal em parceria com a uma empresa especializada destruiu cerca de 2 mil coletes balísticos cuja data de validade estava vencida.

Foram inutizadas peças do acervo da própria PF em Sergipe, de empresas de vigilância, além daquelas apreendidas durante ações de fiscalização do órgão.

A ação, elogiada pelas empresas que se beneficiaram do serviço gratuito, mostrou-se de grande importância haja vista a demonstração do cuidado especial empregado pela PF quando o assunto é controle de coletes balísticos.

Com isto, a PF/Sergipe, por meio de sua Delegacia de Controle de Segurança Privada torna 2019, um ano muito especial no que diz respeito à concretização de metas preestabelecidas no controle e fiscalização das atividades de Segurança Privada em Sergipe, dando ênfase nas vistorias de estabelecimentos financeiros, empresas de segurança e no combate à clandestinidade.

CS/PF/Sergipe