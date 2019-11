PREFEITO É CRITICADO E VEREADORA TRABALHA PARA CONSOLIDAR NOME

06/11/19 - 14:28:49

Enquanto o prefeito de São Cristóvão enfrenta críticas de seus opositores e até mesmo de parte da população, como foi o caso das diárias recebidas indevidamente ao participar de um evento, a ex-vereadora Gedalva Umbaubá continua trabalhando diariamente nas comunidades do município, discutindo os principais problemas e buscando informações diretamente com o povo para aperfeiçoar o Plano de Governo que ela vai apresentar quando for oficializada como candidata do seu partido às eleições do próximo ano.

Por falar em São Cristóvão, alguns dos principais problemas enfrentados pela população do município estão sendo detectados pela vereadora Gedalva Umbaubá durante conversas nas comunidades. Enquanto na sede e no centro histórico o povo pede mais emprego e mais médicos, no chamado Grande Rosa Elze a população apela por mais esgotos, ruas pavimentadas e mais policiamento. Em relação a esse último item, os números da SSP são alarmantes, ou seja, a violência e os homicídios continuam acontecendo com freqüência, especialmente nos finais de semana. Para a ex-vereadora, o fato exige uma ação urgente da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado.

Por outro lado, o assunto Orçamento Participativo é um dos temas principais do Plano de Governo que a ex-vereadora Gedalva Umbaubá está discutindo com a população do município. Em diversas localidades, seja da sede e povoados ou do Grande Rosa Elze, esse tema é sempre abordado e as opiniões das pessoas comuns e lideranças comunitárias são todas consideradas pertinentes. “O que mais me entusiasma, além da boa receptividade de todos, é o interesse da população em participar ativamente da administração municipal através de suas sugestões”, ressalta a ex-vereadora.

Números dos royalties – Sobre o volume de dinheiro repassado para o município proveniente dos royalties, a ex-vereadora diz que “olhando atentamente esses números que chegam aos cofres da Prefeitura de São Cristóvão, foi constatado que, nos dez anos que antecederam a atual administração do prefeito Marcos Santana, ou seja, de 2005 a 2016, o município recebeu algo em torno de 10,4 milhões de reais.

Já em menos de 3 anos do atual governo, o dinheiro repassado chegou a quase 21 milhões de reais, ou seja, uma média de mais de 7 milhões de reais por ano. Para a ex-vereadora, cabe aqui uma pergunta: aonde está sendo aplicado essa dinheirama toda, já que a atual administração deixa muito a desejar em setores como Educação, Saúde, Saneamento Básico e outros?

Da Assessoria de Imprensa