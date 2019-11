Quem sabe o PSC com Edvaldo?

O Partido Social Cristão (PSC) está cuidando mais da formação de chapas para vereador nos municípios do interior e na capital. Mostrou-se animado por candidatura própria a prefeito de Aracaju, até quando o deputado estadual Gilmar Carvalho revelou disposição de disputar a sucessão de Edvaldo Nogueira (PCdoB). Com a desistência do parlamentar, o PSC não pensa em indicar nome majoritário para Aracaju. Monta uma chapa sólida a vereador e pretende formar uma bancada resistente na Câmara Municipal.

Mas como ficam os cristão em relação à formação de uma aliança majoritária? Ainda não há definição sobre isso. Ontem, entretanto, o presidente regional do PSC em Sergipe, ex-deputado federal André Moura, atual chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, acenou para conversas. Lógico, tendo ao lado o presidente do Diretório Municipal, Clóvis Silveira. André confidenciou que não teria nenhum problema em conversar com o atual prefeito da Capital, Edvaldo Nogueira. Isso pode acontecer, mas não tem nada marcado.

Mas se ocorrer um encontro e tratarem sobre apoio e houver o entendimento de que se deve caminhar junto, “não terá problema, porque sempre fui aliado da gestão dele quando deputado federal”, lembrou André Moura. Durante todo o mandato do atual chefe da Casa Civil do Governo do Rio, os dois praticamente se trataram como membros de um mesmo grupo político, passando por cima de bandeiras partidárias e de posições ideológicas. E a recíproca pareceu verdadeira, sem que houvesse distinção em períodos eleitorais.

Sexta-feira passada, quando da inauguração de melhorias na orla Pôr do Sol, à margem do rio Vaza Barris, no Mosqueiro, o prefeito Edvaldo Nogueira falou com André Moura, por telefone, e o convidou a participar da solenidade. Razão: havia recursos conseguidos pelo então deputado, na reforma que estava sendo entregue à população. Moura não pode vir, mas a iniciativa de convidá-lo foi um reconhecimento dos contatos feitos em Brasília, que resultou na liberação dos recursos. Esses gestos somam para uma convivência harmoniosa, que abre as portas para um entendimento no pleito de 2020.

Não há qualquer diálogo que defina a integração do PSC no bloco de apoio à reeleição do prefeito – ainda… – mais o ambiente pode se tornar propício a isso, exatamente pela afinidade mantida por Edvaldo e Moura, quando da liberação de recursos em Brasília que, de todas as formas, contribuíram para a atual administração municipal, onde se criou uma parceria que, à época, não havia objetivos político previstos e nem préestabelecido.

Agora é natural que alguma coisa possa chegar a um bom relacionamento no próximo ano. Ou não!

Natal iluminado

Dia 29 de novembro o presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira (foto), com o Sesc e Senai, inaugura o Natal Iluminado nas praças Fausto Cardoso e Olimpio Campos, que se tornam cartão postal de Aracaju durante o período.

*** Segundo informou o deputado Laércio Oliveira, 1,5 milhão de lâmpadas vão iluminar as duas praças até o final do ano.

Estados discutem reforma

Belivaldo Chagas reúne-se hoje, em Recife, com os demais governadores do Nordeste para avaliar projetos dos Estados sobre a reforma da Previdência e se aproximarem de um consenso, dentro da estrutura de cada unidade federativa.

*** O chamado Consórcio do Nordeste também funciona para que os Estados cheguem a um entendimento sobre a reforma da Previdência.

Primeira mão

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) foi indicado para ser o relator do Projeto de Lei do Gás, que seguiu para as Comissões de Desenvolvimento Econômico e Minas e Energia.

*** – O projeto de lei tem tudo a ver com o bom momento que Sergipe passa na questão energética e vai oferecer os meios possíveis à nova política em relação ao gás, disse Laércio.

Candidato ao Governo

Deputado Laércio Oliveira (PP) está se aprofundando sobre administração pública e estudo de dificuldades e soluções, com o objetivo de se preparar para disputar o Governo do Estado em 2022.

*** Laércio faz uma análise da situação atual e das perspectivas para o futuro, com o objetivo de levar ao eleitor uma proposta real de crescimento sustentável para Sergipe.

*** O deputado ainda trata do assunto com discrição, mas conversa com lideranças políticas para que integrem o projeto político de renovação.

Já definiu candidato

Sobre as eleições municipais, Laércio Oliveira diz que jamais anunciou apoio à senadora Maria do Carmo Alves (DEM) para disputar a Prefeitura e nem conversou com o empresário Milton Andrade (Novo) sobre o assunto.

*** Disse que o seu compromisso é com a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira, que é o candidato da base aliada “que integro”.

Nome que empolgue

Os partidos políticos ainda não decidiram sobre candidaturas à Prefeitura de Aracaju, porque estão sem opções de candidatos que tenham musculatura para a disputa e sair vitorioso.

*** O bloco liderado pelo Cidadania, que tem à frente o senador Alessandro Vieira, não agrega e ainda não tem um nome que empolgue.

Pode definir hoje

O Republicanos, através de Heleno Silva e Jony Marcos, conversam hoje com o prefeito Edvaldo Nogueira e pode definir apoio à reeleição.

*** O martelo para fechamento está praticamente batido, mas precisa de trata sobre a participação do partido.

Valmir em Lagarto

O ex-prefeito Valmir Monteiro (PSC) não está parado em Lagarto. Tem conversado muito com lideranças políticas e com o seu grupo, para manter a unidade.

*** O candidato a prefeito do bloco deve ser o deputado Ibraim Monteiro, que também trabalha para isso.

Sem composição

Dessa vez não há a menor possibilidade de recomposição de Valmir com Gustinho em razão de rompimento drástico do grupo. Haverá confronto político entre os dois.

*** Uma coisa é certeza: se houver uma reunificação o eleitor não vai entender e até considerar um cinismo sem precedente.

Pode ser por WO

A deputada estadual Janier Mota (PR) pode vencer por WO caso decida ser candidata à Prefeitura de Nossa Senhora da Glória. Aliás, isso é tudo que sua irmã Jânia deseja. O ex-prefeito Serginho Oliveira também incentiva essa candidatura.

*** Jairo de Glória (Republicanos) trabalha sua candidatura à Prefeitura de Glória com objetivo de fortalecer a oposição no município.

*** Mas, como primeiro suplente de deputado, não descarta a possibilidade de assumir a vaga de Janier a partir de janeiro do próximo ano: “é um caso a se pensar”, diz.

Quê deixe antes

O MDB anuncia que respeita a posição do ex-governador Jackson Barreto em pretender deixar o partido, mas sugere que se isso for acontecer que se afaste antes do pleito de 2020.

*** Diz que o partido apoia a candidatura de Edvaldo Nogueira mesmo que JB saia antes das eleições.

*** Acha que esse ‘sai não sai’ prejudica o fortalecimento da legenda, nesse momento de reestruturação.

Eduardo tranquilo

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) diz que o seu partido “está tranquilo” em relação ao pleito municipal e conversa com lideranças da capital e interior para tomar posição.

*** Amorim disse que está montando um chapa coesa para disputar a Câmara e deixa claro: “não estou preocupado com quantidade, mas com qualidade”.

Sobre Itabaiana

Eduardo Amorim ainda não definiu candidatura em 2020 à Prefeitura de Itabaiana. Ouviu do prefeito Valmir de Francisquinho (PL): “a decisão de ser candidato é sua (de Eduardo)”.

*** O senador está dentro do prazo para definir se aceita ou não disputar a sucessão de Valmir. Tem até o final de fevereiro para isso.

Não vê recuperação

O empresário Luciano Barreto, da construtora Celi, avaliou ontem que ainda não há recuperação do emprego no segmento indústria da construção, mas admite que a queda de juros pode sinalizar para isso.

*** Segundo Luciano, as empresas estão começando a se preparar para atuar com maior intensidade a partir do segundo semestre de 2020,

Brinca com economia

Senador Rogério Carvalho (PT) acha que “estão brincando com a economia deste País”. Acrescentou que a bancada do PT tem projeto que vem na direção de que é preciso cobrar imposto sobre lucros e dividendos.

*** Além de isentar quem ganha até cinco salários mínimos ao mês.

Pacote de maldades

Na TV-Senado, Rogério falou sobre o que classificou de mais um “pacote de maldades” do ministro Guedes. E admitiu que “gastos mínimos em saúde e educação chega a ser piada de mau gosto”.

*** – Vender o Brasil com privatizações e redução do FGTS são sacrifícios para o povo! Isto é o que nós sabemos! Vamos ver o que vem mais, disse.

Prisão em 2ª Instância

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) participou, ontem, junto com o grupo ‘Muda Senado’, da entrega ao Procurador-geral da República, Augusto Aras, de carta proposta pelo senador Lasier Martins, em defesa da prisão em 2ª Instância.

*** Agindo também com o pensamento de delegado, Alessandro acompanha o que pensa segmentos de direita.

Julga sobre óleo

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Francisco Falcão, decidiu em caráter provisório, que a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe deve ser a responsável por julgar processos sobre o derramamento de óleo nas praias do Nordeste.

*** No estado foi feito o primeiro ajuizamento de ação civil sobre o assunto. Há processos sobre o tema correndo em Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia.

Um bom bate papo

Saúde e Educação – Governo Federal quer incluir despesa com inativos no piso de gastos com saúde e educação.

Fica difícil – Em uma das PECs enviadas ao Congresso, o Governo Federal propõe criar ‘Estado de Emergência fiscal’, com redução de jornada e salário do servidor.

Forró na Câmara – Uma banda de forró se apresentou ontem no plenário da Câmara dos Deputados. A apresentação fez parte das homenagens ao dia do nordestino.

Terá dificuldade – É opinião geral em Canindé do São Francisco que o prefeito Ednaldo da Farmácia terá dificuldade em manter a administração.

Sobre demora – O vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) advertiu sobre a demora para receber assistência médica pelo Sistema único de Saúde em Sergipe.

Cabide de emprego – Surgiu como “boa notícia” do governo Bolsonaro: extinção de municípios deficitários, verdadeiros cabides de empregos.

Liberação em massa – 42 parlamentares afirmam que revisão de jurisprudência levaria ao ‘risco da liberação em massa de inúmeros condenados por corrupção’.

Teto de gastos – Governo está longe do gasto mínimo estipulado pelo teto de gastos para as despesas com educação e saúde.

Casa de Bolsonaro – Segundo a Folha de São Paulo, apuração do caso Marielle levou 11 meses para expor menção à casa de Bolsonaro.