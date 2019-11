REFORMA TRIBUTÁRIA: MARIA DEFENDE DESONERAÇÃO DA FOLHA SALARIAL

06/11/19 - 15:56:01

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) defendeu hoje (6) que a proposta de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional, contemple a desoneração da folha de pagamento das empresas que contratarem trabalhadores que ganham, no máximo, um salário mínimo e meio.

No seu entender, a redução de impostos sobre os salários dos funcionários contribuiria, sobremaneira, para a geração de novos empregos, impactando diretamente na economia e nos demais indicadores sociais do país.

Para a senadora, é excessivamente custoso gerar emprego no Brasil, pois esse gasto não se limita aos vencimentos salariais. “Há uma gama de encargos e obrigações que elevam essa conta absurdamente, o que acaba gerando o fechamento, especialmente, das micro e pequenas empresas. Ao desonerar essa folha, permite-se a abertura de mais postos de trabalho no país que hoje ostenta uma triste realidade com mais de 12 milhões de desempregados”, observou a senadora.

De acordo com Maria, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), revela que a remuneração em si de um funcionário com um ano de vínculo, corresponde a uma média de 32% para a empresa.

“De acordo com esse estudo, o restante é referente a impostos e atribuições aplicadas aos empregadores, assim como aos trabalhadores que, também, são penalizados”, disse a senadora, ressaltando a necessidade de se rever esse cenário.

Da assessoria