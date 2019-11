SSP/SE terá acesso a mais de 20 milhões de impressões digitais, após acordo com a PF

06/11/19 - 09:46:42

Parceria facilitará na elucidação de crimes e até mesmo na localização de pessoas desaparecidas

Na manhã desta terça-feira, 05, a Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE) assinou um acordo de coordenação técnica com a Polícia Federal (PF). O acordo consiste em um convênio que permite o acesso da SSP de Sergipe à base de dados de impressões digitais de todo o Brasil, ampliando, inclusive, a capacidade de identificação de criminosos.

A cerimônia, que ocorreu no auditório do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), contou com a presença de representantes da SSP, da Polícia Federal, bem como do Instituto Nacional de Identificação. No evento, os documentos que firmam a parceria foram assinados. “Essa troca de informação vai possibilitar para que a secretária de segurança pública possa ter uma base de dados e informações criminais, de desaparecidos e também dados de imigrantes. Assim que assinado o termo de cooperação a gente já começa ter acesso a esse trabalho.”, explica o Coronel Andrade Filho, superintendente da SSP.

O trabalho, que é feito através da comparação de digitais realizadas por meio biométrico, facilitará diversos setores da segurança pública, inclusive para elucidação de crimes. O papiloscopista e diretor do Instituto de Identificação de Sergipe, Jenilson Gomes, exemplifica a função dessa ferramenta: “Se o cidadão der entrada no IML, não identificado, e desse corpo já existe um registro civil dentro da base da Polícia Federal, é possível identificar o indivíduo, até criminalmente.”, segundo o diretor, com da parceria com a PF a segurança pública nacional fica cada vez mais integrada. “Em muitos casos o cidadão é preso e está sendo procurado por outros estados, e essa informação não chegou para o estado de Sergipe. Agora, nós vamos ter acesso a essa informação e facilita a identificação como cumprimento da justiça através da Polícia Civil”, completa o diretor.

Esteve presente também, o superintendente da Polícia Federal em Sergipe, Marcos Renato, que demonstrou satisfação em poder firmar essa parceria. “O mais importante é a cooperação, esse também é um acordo que permite ações conjuntas de forma legal, estruturada. Eu acho que dessa a forma a gente constrói o Estado de Sergipe melhor.”, opina Marcos Renato.

O diretor do Instituto Nacional de Identificação, Brasilio Caldeira, comentou que mais da metade dos estados do Brasil, já estão trabalhando em parceria com os bandos de dados da Polícia Federal, e que a pretensão é que até o final do an,o todos os estados estejam integrados. O diretor também comentou da importância dessa ferramenta para localizar pessoas desaparecidas. “O Brasil tem uma particularidade de ter sistemas de identificação civil utilizando impressão digital em todo país. Então por que não aliar isso a buscar de desaparecidos?”, e ainda reforçou que a ferramenta “socialmente falando, no combate ao crime, será de um grande avanço.”, explica Brasilio.

