Valor do megaleilão do pré-sal cai e Sergipe terá R$ 144,5 mi

06/11/19 - 18:13:57

O valor do megaleilão do pré-sal a ser distribuído entre estados é menor que a metade estipulada pelo governo, a informação é do site “O Antagonista”.

A expectativa era de que o leilão arrecadasse R$ 106,6 bilhões. Assim, R$ 10,8 bilhões seriam repassados aos governadores. Como o resultado foi de R$ 69,9 bilhões, o valor para os estados cai para R$ 5,3 bilhões.

A lei determina que o dinheiro terá de ser usado para cobrir os rombos dos regimes de Previdência. A sobra, se houver, poderá ser usada para investimentos.