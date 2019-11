Vereador Júnior: “Aelson é o único pré-candidato ao cargo de prefeito que tem grupo”

06/11/19 - 08:35:17

Na noite de terça-feira, 05, ocorreu mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Propriá. Dentre os assuntos abordados: votação dos projetos de autoria da mesa diretora, a homenagem com sugestão da entrega do título de cidadania, etc.

Em determinada parte da sessão, o vereador Júnior do Povoado São Miguel (PHS) destacou os recursos que foram obtidos por seu intermédio junto ao deputado federal Valdevan Noventa (PSC), que contribuirá com o desenvolvimento da cidade.

Na sequência, o parlamentar manifestou descontentamento com fakes news que chegou a circular no município, querendo assumir a autoria por destinação de recursos. E, desabafou: “Sou aliado do prefeito, mais não tenho compromisso com ele para as próximas eleições. Conversarei com todos os pré-candidatos”, revelou.

Concluindo discurso, Júnior questionou.

“Qual o grupo do prefeito? Me digam com sinceridade”, indagou.

As palavras do vereador Júnior foram suficientes para provocar a solidariedade do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Aelson Publicidade.

“Vereador Júnior, o senhor tem a minha solidariedade. Aliado, não é alienado.

Devemos ter pulso, a Casa tem que ser firme. Não devemos ficar a reboque do prefeito, sofrendo ameaças de retaliações”, ressaltou Aelson.

O presidente Aelson aproveitou oportunidade para convidar o vereador Júnior a filiar-se ao PSD.

O prefeito não pode estar ameaçando vereador. Falta diálogo nesta gestão”, enfatizou.

Na ocasião, Aelson concluiu pronunciamento parabenizando o deputado federal Fábio Mitidieri por posição contrária à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) apresentada pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), que provocará o desaparecimento de 10 municípios sergipanos.

Foto: Mak Torres