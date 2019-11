Vereadores ignoram código de mobilidade e rejeitam Estatuto do Pedestre

06/11/19 - 05:23:51

O plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) rejeitou, nesta terça-feira (5), o Projeto de Lei Complementar 03/2017, de autoria do vereador Lucas Aribé e da ex-vereadora Kitty Lima, que previa a criação do Estatuto do Pedestre. A matéria recebeu seis votos favoráveis, seis contrários e três vereadores se abstiveram.

Em tramitação desde 2017, a propositura possui dispositivos que adequam Aracaju às diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012), cuja finalidade é contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições de segurança nos deslocamentos das pessoas.

“O pedestre tem sido esquecido reiteradas vezes em nossa cidade e agora alguns dos meus colegas retiram o cidadão que se locomove a pé do centro das decisões políticas apenas para satisfazer aos interesses do prefeito”, lastimou o vereador Lucas Aribé, ressaltando que “os votos contrários motivados por paixões políticas não me atingiram enquanto líder da oposição, mas aos mais de 650 mil aracajuanos que não terão assegurada a equidade no uso do espaço público”.

Para a deputada Kitty Lima, a postura da bancada governista configura um retrocesso para o desenvolvimento urbano saudável da capital sergipana. “Além da regularização das calçadas e da sinalização própria, o projeto prevê que a iluminação pública esteja voltada ao pedestre e não apenas aos carros. Sem ele, a população não terá uma lei que garanta segurança para os deslocamentos a pé e também para aqueles que têm deficiência ou mobilidade reduzida”, apontou a parlamentar.

Confira como votou cada vereador presente

Contrários

Anderson de Tuca

Bigode do Santa Maria

Fábio Meireles

Juvêncio Oliveira

Vinícius Porto

Zezinho do Bugio

Favoráveis

Lucas Aribé

Emília Corrêa

Cabo Amintas

Elber Batalha

Américo de Deus

Cabo Didi

Abstenções

Camilo Lula

Palhaço Soneca

Zé Valter

Fonte e foto assessoria