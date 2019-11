Atual gestão torna UPA Nestor Piva mais conhecida e integrada com a rede de saúde

07/11/19 - 16:22:23

Diante do fato da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva está completando nesta sexta-feira 08 [10 meses de gestão do Centro Médico do Trabalhador], a Gestora Administrativa Jória Dias avaliou os números de atendimentos realizados como satisfatórios e que têm gerado reflexos positivos levando em consideração o SUS na cidade.

Neste período, a prestação dos serviços ocasionou ampliação em mais de 300 % em comparação com anterior. Atualmente já foram realizados 146.011 atendimentos.

Na oportunidade, Jória afirmou que o desafio da UPA é continuar prestando acolhimento de qualidade e que o serviço possa se tornar ainda mais conhecido pela comunidade.

“As principais dificuldades foram o aprimoramento de processos e a orientação da equipe diante de um serviço novo. Os desafios são diários diante de demandas diversas, mas que o grupo está motivado e preparado para fazer o melhor possível”, ressaltou.

Outro ponto observado pela população que procura o atendimento na unidade é o comprometimento e a dedicação dos colaboradores da UPA. “Toda a equipe está engajada e preocupada com o bem-estar dos pacientes e dispostos a prestar um bom serviço”, destacou a Gestora.

De acordo com o Dr. Eduardo Pinto, o sucesso na qualidade dos serviços é atribuído ao comprometimento de sua equipe aos cursos de capacitação oferecidos.

“É necessário estimular e capacitar todos que estão envolvidos nesse processo, desde o maqueiro ao auxiliar de serviços gerais. Nosso foco é mostrar que mais do que pacientes, os usuários da UPA são nossos clientes e devem ser tratados com dignidade, carinho e respeito”, frisou Dr. Eduardo, acrescentando que periodicamente a unidade recebe vistoria técnica dos órgãos de fiscalização para acompanhar os procedimentos realizados e avaliar a qualidade do funcionamento.

Por: Elder Santos