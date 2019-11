“Basta!”: deputado Dr. Samuel realiza campanha em favor da vida

07/11/19 - 15:14:16

Durante o grande expediente na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira (07), o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23) falou sobre a campanha intitulada como “Basta!”, lançada por ele no final de outubro para realizar ações nas ruas e em escolas com intuito de conscientizar e prevenir sobre à automutilação, depressão e suicídio.

Preocupado com os dados alarmantes referente aos inúmeros casos de automutilação que acomete jovens e adultos em todo o País, o deputado realizou a primeira ação nas ruas por meio de faixas, cartazes e informativos, como forma de chamar a atenção da sociedade, no tocante à conscientização e prevenção. “Estivemos em Nossa Senhora do Socorro panfletando e conversando com a população sobre depressão, suicídio e automutilação. Apesar da gravidade, infelizmente o assunto tem sido tratado de forma velada. Nossa intenção é provocar a sociedade e estimular a reflexão, até porque os números são assustadores”, afirmou o deputado.

Dr. Samuel Carvalho relatou que está realizando palestras sobre o tema em escolas. “Estou levando o Projeto Basta nas escolas juntamente com profissionais da saúde por entender que os jovens da nossa sociedade são carentes a esse tipo de informação. Por isso, venho trabalhando de forma constante, pois entendo que a juventude deve ser priorizada. É uma questão delicada, sim, mas não podemos nos calar”, disse Dr. Samuel Carvalho.

