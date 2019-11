Centro de Educação Governador Marcelo Déda divulga resultado do Processo Seletivo

Número de vagas ofertadas foi ampliado de 280 para 350

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que o Centro Estadual de Educação Profissional Governador Marcelo Déda, localizado em Carmópolis, divulgou a lista de aprovados no Edital nº 24 do Processo Seletivo 2019/2. O documento pode ser acessado por meio do link: https://seed.se.gov.br/ARQUIVOS/APROVADOS%202019%20-%20FINAL.PDF.

O edital, publicado em 14 de outubro de 2019, ofertou 280 vagas, porém, segundo a diretora da instituição, Jerusa Magaly Cruz Silveira, foram disponibilizadas 350 vagas. A matrícula dos alunos aprovados está sendo realizada até o próximo dia 8. Os documentos necessários no ato de inscrição são: Histórico de conclusão do Ensino Médio (original), 01 (uma) fotografia 3×4, Cópia de identidade, Cópia do título de eleitor e comprovante de votação (para maiores de 18 anos); Cópia do certificado de reservista (sexo masculino); Cópia do comprovante de residência e Cópia do CPF.

A diretora Jerusa Magaly explicou que, por conta dessa grande quantidade de inscrições, foi ampliado o número de vagas. “O curso de Química Industrial foi o único que fechou com 50 alunos, por isso, pensamos em ficar com todas essas pessoas e ampliar as vagas dos outros cursos”, contou.

A aula inaugural acontecerá no próximo dia 18, ocasião em que serão expostas para os novos discentes as ementas dos cursos e as regras e logísticas do Centro Estadual de Educação Profissional Governador Marcelo Déda.

O excedente que porventura vier a ser convocado deverá realizar a sua matrícula no período de 12 a 14 de novembro de 2019. “Nós tivemos 731 inscritos. Isso foi um número muito bom, por esta razão, vamos pensar em algo até o meio do próximo ano para podermos aproveitar este edital e oferecer algo aos excedentes”, afirma Jerusa.

Fonte e foto Seduc