Chay Suede compõe música para a filha e fala da expectativa para parto: ‘Só penso nisso’. O ator, que será Danilo em ‘Amor de Mãe’

Falta pouco! Ansioso com a chegada da primeira filha, Maria, de sua união com Laura Neiva, Chay Suede falou sobre a expectativa do nascimento da menina, prevista para acontecer entre a segunda quinzena de dezembro e a primeira semana de janeiro.