Chegada do Papai Noel no RioMar Aracaju será no dia 14 de novembro

07/11/19 - 05:44:31

O Bom Velhinho aporta no RioMar cercado pelo carinho da Família Urso, no dia 14 de novembro

Tudo preparado para a chegada do Papai Noel no RioMar Aracaju. O Bom Velhinho aporta na Praça de Eventos Rio, no dia 14 de novembro, às 18h30, para dar às boas-vindas ao período natalino e encher os corações de esperanças. Para comemorar a chegada do Papai Noel, o shopping promove apresentações com canções natalinas e musical com a Blitz Intervenções.

Lindos e doces ursinhos também farão parte da recepção ao Noel, encantando a todos os presentes. De 15 de novembro a 24 de dezembro, o Bom Velhinho vai estar em sua casa, das terças-feiras aos domingos, das 14h às 20h, para receber as crianças, ouvir os pedidos e tirar fotos. O Doce Lar do Papai Noel fica no segundo piso, ao lado da loja Polo Wear.

Em meio à magia da época, a família vai poder compartilhar de incríveis experiências: um parque de diversões para a criançada e uma casinha de ursos repleta de união, aconchego e muita alegria.

A visita à casa dos ursos e o acesso aos escorregadores é grátis. Já para brincar no trenzinho e no carrossel de tina, o valor é de 10 reais. No trenzinho, apenas crianças acima de 3 anos vão poder se divertir sozinhas. No carrossel, menores de 2 anos devem estar acompanhados por um adulto pagante.

Serviço.

O quê? Chegada do Papai Noel no RioMar Aracaju

Quando? Dia 14 de novembro, às 18h30

Onde? Praça de Eventos Rio – RioMar Aracaju l Avenida Delmiro Gouvêia, 400 – bairro Coroa do Meio

Atrações. Coral natalino e apresentação de musical com a Blitz Intervenções

Acesso. Grátis

Crédito. Thiago Melo

