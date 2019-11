Conselheiro rebate críticas e afirma que Sergipe tem política publica de Juventude

07/11/19 - 11:04:09

Membro do Conselho Nacional de Juventude, Nélio Miguel Junior discordou, nesta quinta-feira (7), do teor da nota divulgada por representações de juventude na noite de quarta (6), na qual acusam o Governo do Sergipe de não manter como prioridade, na atual gestão, políticas voltadas aos jovens.

Respeitando a opinião dos colegas de colegiado, haja vista ser também membro do Conejuv, Nélio destaca que a política pública de juventude, no Governo Belivaldo, é desenvolvida de forma transversal, ou seja, “vai muito além da formulação e execução deste tipo específico de política por apenas uma pasta do Estado”, frisou.

“A juventude tem sido contemplada por ações do governo estadual em diversas áreas da administração estadual, como na Educação, com o Programa Pré-Universitário, na Inclusão Social, com a oferta de cursos e o encaminhamento de jovens ao mercado de trabalho no NAT, por exemplo”, explicou.

Nélio Miguel rebate o argumento apresentado na referida nota, segundo o qual o governador estaria a agir de forma negligente com a juventude sergipana.

“Essa nota foi escrita para pressionar Belivaldo a nomear o Coordenador Especial da Juventude. Entendo a importância de termos em Sergipe uma pasta específica da Juventude, mas, ao mesmo tempo, essa mesma pasta precisa de uma pessoa técnica e capacitada, e é justamente por isso que o governo está analisando com calma o nome a ocupar esta Coordenadoria”, afirmou Nélio Miguel Jr.

