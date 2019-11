DER inicia serviços de recomposição e tapa-buraco entre em Indiaroba e Umbaúba

Além a operação tapa-buraco, DER faz retirada de borrachudos no pavimento substituindo por brita graduada e retira areia de rodovia em litoral sergipano

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), tendo o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) como órgão executor, iniciou os serviços de recomposição e tapa-buraco entre os trechos do entroncamento da SE-100, em Indiaroba e entroncamento da BR-101, em Umbaúba.

O serviço consiste na retirada de borrachudos do pavimento, que é um desnível no asfalto, e do material úmido em alguns pontos da rodovia, além do melhoramento desses locais com a utilização de brita graduada, compactação e recomposição da camada asfáltica.

De acordo com o diretor-presidente do DER, Ancelmo Souza, é um serviço de tapa-buraco com qualidade superior. “Esta estrada é relativamente nova e por conta disso estamos fazendo um serviço de tapa-buracos com mais qualidade. Notem que estamos removendo o material plástico e estamos substituindo por brita graduada. Nossa meta é fazer esse tipo de serviço nas demais rodovias que estão em bom estado de conservação”.

Mais serviços

No acesso à praia do Saco, na rodovia Ayrton Senna, município de Estância, o DER faz o recolhimento da areia que se encontra acumulada em alguns pontos da pista. “Esse trabalho é constante e segue o fluxo dos ventos, melhorando assim o acesso dos veículos às praias”, disse o diretor de operações do DER, Anderson Neves.

Os serviços da tapa-buraco continuam na SE-170, entre Lagarto e o Povoado Brasília; SE-220, entre Aquidabã e Graccho Cardoso; na SE-290, entre Itabaianinha e Tobias Barreto; SE-339 Serra do Machado e Dores; SE 290, entre Tobias Barreto e Poço Verde; SE-204, que liga Brejo Grande à Pacatuba e SE-200 Porto da Folha à Gararu.

