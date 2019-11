EM NOTA, CONSELHO DIZ QUE SERGIPE NÃO TEM POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUDE

07/11/19 - 04:57:04

NOTA OFICIAL

As organizações representativas da Juventude sergipana, vem através desta nota Repudiar a omissão do Governo do estado para com as políticas estaduais de Juventude.

Não o bastante o governo Belivaldo-Eliane ter reduzido a pasta de Juventude na estrutura governamental – antes com status de Secretaria -, deixando claro que sua prioridade não será os mais de 500 mil jovens do nosso estado. Ainda não ter consultado nenhum órgão de representatividade das Juventudes, como o Conselho Estadual de Políticas Públicas de Juventude (CONEJUV) criado através da lei 7.815/2014, com o objetivo central de ser justamente consultivo.

O Governador do estado, em mais uma demostração de desdém com as Juventudes, deixa o cargo de Coordenador Especial da Juventude do Governo do Estado, vago há meses.

Queremos que Governo entenda como prioridade as políticas públicas de Juventude, que não negligencie com as necessidades da Juventude sergipana que clama por atenção. Exigimos respeito as necessidades da Juventude!

Conselho Estadual de Políticas Públicas de Juventude.

Fórum Estadual de Juventudes.

Gestores Municipais de Juventude.