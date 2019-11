MANCHA DE ÓLEO: 22 KM DE PRAIAS SÃO MONITORADAS DIARIAMENTE EM ARACAJU

07/11/19 - 15:04:21

Cerca de 1.210 toneladas de resíduos (óleo + areia) já foram recolhidas das áreas afetadas pela substância oleosa que chegou a Sergipe. A informação é da Frente Unificada de Sergipe, que realiza um trabalho de monitoramento e limpeza diário em praias, rios e manguezais do Estado e conta com a participação de diversos órgãos, dentre os quais, a Secretaria do Meio Ambiente de Aracaju (Sema).

“O comitê se reúne todo dia e a Sema sempre participa das reuniões, que servem para alinhar o que tem sido feito, monitorar o cenário e, a partir dele, preparar as ações do dia seguinte, além de, eventualmente, resultar em orientações para a população com o objetivo de ampliar o resultado do trabalho na busca de mitigar os efeitos do desastre”, explica secretário municipal do Meio Ambiente, Alan Lemos.

De acordo com as informações mais recentes da Frente Unificada de Sergipe, a quantidade de óleo diminuiu consideravelmente no Estado. Mas os esforços permanecem: no fim de semana, por exemplo, a Prefeitura engajou militares do Corpo de Bombeiros na operação de limpeza.

Os alunos da Corporação estiveram na Praia da Cinelândia, em Aracaju, onde, junto a voluntários, recolheram o óleo da areia. Foram 140 homens e mulheres atuando no sábado e no domingo, a pedido da Prefeitura de Aracaju.

Além disso, todos os dias, 22 quilômetros de praias são monitorados por terra e ar, este segundo feito através de drones da Sema e da Defesa Civil Municipal. As informações coletadas por meio do monitoramento, feito da foz Rio Sergipe até a foz do Rio Vaza Barris, são utilizadas para a produção diária de um mapa, que identifica os vestígios de óleo no litoral e as equipes que estão trabalhando na limpeza, auxiliando no planejamento de ações estratégicas.

A atuação das equipes da Prefeitura, formadas pela Sema, secretarias municipais da Defesa Social e Cidadania (Semdec) e da Comunicação Social (Secom), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), está baseada em três pilares: monitoramento ambiental diário, limpeza das praias e comunicação e educação ambiental e permanecerá até enquanto houver resquícios de óleo nas praias.

Por meio de nota, a Frente Unificada de Sergipe, ressalta que, no âmbito estadual, a aeronave do Ibama realizou, na manhã desta terça (5), um sobrevoo no litoral sergipano com técnicos do Ibama, ICMBio e Marinha para o monitoramento dessas áreas.

O foco dessa ação foi a região da foz do Rio São Francisco. A equipe composta de profissionais da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Secretaria do Estado da Agricultura (Seagri), com o apoio da Marinha do Brasil, iniciou a coleta de amostras de água e sedimento em dois municípios sergipanos: na praia do Viral, em Aracaju, e no Rio Vaza Barris, nas proximidades da ponte Joel Silveira, limite com o município de Itaporanga D’Ajuda, onde fica sendo feita a coleta na Ilha Mem de Sá.

Ainda segundo a nota, a coleta será feita posteriormente também na fauna. As análises químicas vão servir para mensurar quanto o óleo contribuiu para o aumento das substâncias químicas no meio ambiente. As coletas seguirão até a próxima sexta-feira, dia 8. Já a equipe de limpeza do Prevfogo continua concentrando esforços na Reserva Biológica Santa Isabel, no município de Pirambu, devido ao período de desova das tartarugas, sob a coordenação do ICMbio. O Peixe boi Astro continua sendo monitorado pelas equipes da Fundação Mamíferos Aquáticos.

Orientações gerais

Da última reunião da Frente, algumas orientações foram passadas à população, como o cuidado com o descarte do óleo, que não deve ser feito em lixo comum. “O local indicado para o descarte é o Ecoponto da Petrobras, no final da Passarela do Caranguejo, no bairro Atalaia. Posteriormente, os resíduos serão encaminhados para armazenamento temporário no Polo de Gerenciamento de Resíduos Perigosos da Petrobras, em Carmópolis, onde aguardam a destinação final ambientalmente correta”, informa o comitê por meio de nota.

A Frente orienta ainda que, se alguém tiver contato com a substância e manifestar reações adversas, deve procurar atendimento médico. Para atuar no trabalho de limpeza, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas impermeáveis (preferencialmente PVC), calçados fechados, máscaras e protetor solar; não reutilizar o material coletado; e, na retirada do material dos locais atingidos, realizar raspagem superficial e a remoção de areia oleada.

Além da Sema, compõem a Frente Unificada de Sergipe a Marinha do Brasil, Ibama, Adema, Defesa Civil Nacional e Estadual, ICMBio, Superintendência do Patrimônio da União-SPU, Fundação Mamíferos Aquáticos, Universidade Federal de Sergipe e Prefeitura Municipal da Barra dos Coqueiros.

Com informações da AAN

Foto: Felipe Goettenauer