Mar de óleo

07/11/19 - 08:19:16

Enquanto o governo federal bate cabeça atrás dos culpados pelo óleo lançado criminosamente no Atlântico, a tragédia avança pela costa brasileira. Depois de atingir todo o Nordeste, a poluição ameaça chegar ao sudeste do país, particularmente às praias cariocas. Estudo realizado pela Universidade Federal da Bahia prevê que os componentes químicos voláteis do petróleo cru podem afetar a saúde de mais de 144 mil pescadores nordestinos, sem contar os prejuízos irreparáveis causados às fauna e flora. Todo esse estrago teria sido menor se, em vez de usar a lupa ideológica para culpar inimigos fictícios, o governo federal tivesse agido rápido. Agora, que o estrago está feito, adianta muito pouco chorar o óleo derramado. Só Jesus na causa!

Dito pelo não dito

Afastados no mês passado pelo Tribunal Regional Eleitoral, o prefeito e a vice de Ilha das Flores, respectivamente, Cristiano Cavalcante (PSC) e Eleni Ferreira Lisboa (PSC) vão reassumir os cargos. A determinação liminar em favor dos dois é do ministro Sérgio Banhos, Tribunal Superior Eleitoral. O prefeito e a vice são acusados de abuso do poder econômico na campanha eleitoral passada e, além do afastamento, tinham perdido os direitos políticos por oito anos. Aff Maria!

Emília, a vidente!

Os políticos sergipanos devem ficar atentos, pois vêm prisões por aí. Feita pela vereadora Emília Corrêa (Patriota), a sombria previsão desagradou o presidente da Câmara de Aracaju, Nitinho Vitale (PSD): “Pra dizer uma coisa dessa, vossa excelência ou é vidente ou está com informações privilegiadas”. Emília também pediu à Polícia Federal que investigue as câmaras de vereadores de Sergipe “porque a corrupção está solta”. Cruzes!

Vão às urnas

Os sete conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe elegem, hoje, a Mesa Diretora para o biênio 2020/2021. A chapa única tem como presidente Luis Augusto Ribeiro. A nova vice do TCE será Susana Azevedo, enquanto Carlos Alberto Sobral vai ser eleito corregedor. A eleição da nova diretoria ocorre em meio às discussões sobre o retorno do conselheiro Flávio Conceição, que foi aposentado do Tribunal após ser acusado de ter metido a mão grande em recursos públicos. Arre égua!

Conversa mole

Quer apostar uma mariola de goiaba como o Congresso não aprova a fusão de municípios pequenos a outros maiores? A maioria dos políticos já disse que não vota nem amarrado no fim das cidades com menos de 5 mil habitantes, pois seria uma agressão aos moradores. Ora, qual deputado, eleito com o apoio de vereadores e prefeitos, vai querer tirar o bem bom dos aliados e justo em 2020, um ano de eleições? Homem, vôte!

Respeito à natureza

Reunidos no Recife, os governadores do Nordeste cobraram ao governo federal mais respeito à natureza. “Defendemos o desenvolvimento do Brasil, mas que ele seja acompanhado do respeito ao meio ambiente, preservando o futuro das novas gerações”, afirma o sergipano Belivaldo Chagas (PSD). Em nota, os governadores exigem “recursos financeiros, políticos e científicos para a imediata retirada do óleo de nossas praias e para barrar a chegada de novas manchas de óleo ao nosso litoral”. Marminino!

Marré deci

Sergipe ocupa a 6ª posição no trágico ranking de extrema pobreza. Segundo estudo divulgado pelo IBGE, 145 mil sergipanos (7%) vivem em petição de miséria, enquanto outros 550 mil estão em condições de pobreza (25%). Pior do que Sergipe só o Maranhão Alagoas, Amapá, Amazonas e o Pará. Crendeuspai!

Apertando o cerco

O servidor público que se afastar do trabalho para participar de eventos sindicais terá de compensar as horas não trabalhadas. É o que determina a Resolução nº 596 do Conselho da Justiça Federal. A partir de agora, a viabilidade da participação no ato sindical será analisada pela chefia imediata. E o servidor terá que apresentar comprovante de participação fornecido pela entidade organizadora do evento, sob pena de a falta não ser justificada. Então, tá!

Três patetas

Três falsos bandidos pediram socorro à Polícia de Aracaju dizendo-se perseguidos por uma multidão virtual. O trio entrou em pânico após publicar no twitter uma mensagem dizendo-se de alta periculosidade. Era apenas uma brincadeira de três jovens estudantes para assustar os amigos, porém o feitiço virou contra o feiticeiro. Após receberem ameaças pelas redes sociais, os patetas foram à 3ª Delegacia registrar num boletim de ocorrência que nunca fizeram mal a ninguém. Danôsse!

Noite de autógrafos

O jornalista Amaral Cavalcante lança, nesta quinta-feira, o livro “A vida me quer bem: crônicas da vida sergipana”. Na obra publicada pela Editora Diário Oficial de Sergipe, o fundador do jornal Folha da Praia oferece o doce sabor da nostalgia. Retratando desde sua infância à mocidade, o poeta Amaral não se acanha ante as situações inusitadas já vividas. A noite de autógrafos vai acontecer na Sociedade Semear, rua Vila Cristina, 148, bairro São José, em Aracaju. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, 17 de janeiro de 1886.