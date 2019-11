Montando eleições de 2022

Diógenes Brayner

Conversas rolam por todo canto nesse período que se busca formação de candidaturas às Prefeituras e Câmaras Municipais. Estendem-se para 2022, onde já tem nomes fortes à busca de expor liderança e se submeter ao julgamento do eleitor nas urnas, tentando o Governo do Estado. Político não para. Com ou sem mandato dedica temo integral em projetar seu nome para o pleito seguinte. Daí esse rodízio permanente que vem de muitos anos e prossegue futuro adentro.

Ontem pela manhã alguns deputados especulavam e traçavam estratégias para o futuro. É a sucessão de Belivaldo Chagas (PSD) ganhando corpo a mais de dois anos do pleito. Há quem considere antecipação exagerada e até se fala em precipitação, mas isso vem dando certo e bateu firme em eleições anteriores. Em um gabinete da Assembleia Legislativa o futurismo “correu solto”, com uma arrumação para que o bloco que está no comando do Estado permaneça por mais alguns anos.

A montagem não era diferente da que vem sendo conversada há algum tempo. Falava-se no presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Ulices Andrade, como candidato a governador. Essa é especulação calejada. Ulices é político hábil e silencia sobre a questão. Já não poupa conversa com lideranças da Capital e interior. A uma delas chegou a dizer que jamais ‘brigaria’ com o deputado federal Fábio Mitidieri. Faz sentido. Mitidieri estaria pensando em ganhar o lugar de Ulices no TCE e ficar lá até aos 75 anos, sem precisar nunca mais disputar eleições. Um grande prêmio.

Montou-se ontem uma estratégia que pode acontecer já nas transações de campanha do próximo ano, para garantir a estruturação do bloco. Alguns lances como a nomeação da deputada Gorete Reis para uma Secretaria, o que daria chance para o primeiro suplente Robson Viana assumir vaga na Assembleia Legislativa. Com Fábio Mitidieri indicado para o TCE, Márcio Macedo (PT) assumiria a vaga na Câmara Federal e esqueceria a disputa pela Prefeitura. Nesse caso, o PT indicaria o vice de Edvaldo Nogueira.

Ufa! Ninguém sabe quem fez toda essa montagem que, se fosse combinado com todos, inclusive com os eleitores, daria tudo absolutamente certo, com um detalhe: Ulices disputando pelo PSD promoveria a união total do grupo, sem esquecer de manter o deputado Luciano Bispo (MDB) na Presidência da Assembleia, apoiado por todos os deputados e pelo governador Belivaldo Chagas.

Sim, Belivaldo! Como ficaria ele? O governador está preocupado em por o Estado em ordem, solucionando problemas encontrados há anos, para deixá-lo ‘no ponto’ para o seu substituto. Seria candidato ao Senado? Pode ser, mas, nesse momento, nem ele cogita.

Apesar de uma montagem que pode dar certo, não se imaginou que outros nomes da aliança pretendam disputar a sucessão de Chagas. O PT tem dois prováveis candidatos: a vice Eliane Aquino, que assume o Governo em caso de Belivaldo tentar o Senado, e certamente vai montar estrutura para reeleição. Tem também o senador Rogério Carvalho que tem interesse no Palácio dos Despachos. É bom não esquecer o deputado federal Laércio Oliveira (PP). Ele está firme no seu objetivo de tentar o Governo e conversa à exaustão sobre seu projeto. Não é político que se possa imaginar eleitoralmente frágil. Demonstrou isso ao eleger-se pela primeira vez à Câmara Federal.

O livro que faltava

O poeta Amaral Cavalcante (foto) lança hoje o seu esperado livro “A Vida me quer Bem”. Reúne crônicas do cotidiano de Aracaju, principalmente das noites em que os ‘causos mais acontecem’ e atiçam o bom humor do cronista.

*** O lançamento acontecerá bem ao estilo do conteúdo do livro, às 18 horas na Sociedade Semear, rua Vila Cristina, bairro São José.

*** Amaral conta com humor histórias que rolaram nas noites, buscando sempre o pitoresco e o inusitado, com a genialidade de quem procura e acha um fio de cabelo numa feijoada.

Leilão do Pré-sal frustra

O governador Belivaldo Chagas (PSD) considerou que foi frustrante para todos o fiasco que ocorreu com o megaleilão do pré-sal, que decepcionou Estados e municípios.

*** – A expectativa era bem maior e agora tudo vai precisar ser reavaliado, disse.

Belivaldo em Recife

Em Recife, durante reunião de governadores do Nordeste, Belivaldo Chagas admitiu que a “questão da sustentabilidade também é uma pauta do Consórcio do Nordeste”.

*** – Defendemos o desenvolvimento do Brasil e do Nordeste, mas que ele seja acompanhado do respeito ao Meio Ambiente, preservando o futuro das novas gerações.

*** – É uma responsabilidade de todos, disse.

Pedido de suspeição

Pleno do Tribunal de Contas do Estado julga hoje o pedido de suspeição do conselheiro Carlos Pinna, no caso do processo de desaposentadoria de Flávio Conceição.

*** O pedido de suspeição foi solicitado pelo conselheiro Clóvis Barbosa, que pode ou não ter sua escolha para o TCE anulada.

Julgamento final

O julgamento final do processo que pode fazer retornar o conselheiro aposentado Flávio Conceição à ativa no TCE, ocorrerá dia 12 de dezembro.

*** O conselheiro Clóvis Barbosa está se mexendo juridicamente e em caso de ser afastado vai recorrer a instâncias superiores.

*** Circula informação no próprio TCE que Clóvis deixaria o cargo imediatamente e não caberia recurso. Também se fala o contrário.

Nova Diretoria

Ainda na sessão de hoje, os membros do Tribunal de Contas vão eleger a nova diretoria para o biênio 2021/2022. Luis Augusto Ribeiro será o presidente e Susana Azevedo a vice.

*** O conselheiro Carlos Alberto Sobral será o corregedor e se aposenta no início de 2022. A maioria dos colegas acha que ele “fará falta”.

Fábio e medidas

Ainda se recuperando da cirurgia a que se submeteu, o deputado Fábio Mitidieri (PSD) relaciona algumas medidas sugeridas pelo presidente Bolsonaro, visando uma reforma econômica pós reforma da previdência.

*** São elas: o Pacto Federativo, a PEC da Emergência Fiscal e a PEC dos Fundos.

*** Mitidieri acredita que algumas ações são viáveis, “mas outras não concordo de jeito nenhum”.

Sim aos municípios

Sobre incorporação de pequenos municípios por outros maiores, Fábio Mitidieri pede que “não contem com o meu apoio para isso. Cada um desses municípios tem sua história, suas peculiaridades, sua cultura e tradição”.

*** – Eu digo sim aos 75 municípios sergipanos! Disse.

Desmente emenda

O deputado Fábio Reis (MDB) diz que o seu colega Gustinho Ribeiro (SD) não fala a verdade ao dizer que já destinou mais de R$ 25 milhões para Lagarto.

*** – É emenda minha de André Moura e do senador Valadares. Também de João Daniel. São obras já em andamento há anos, antes dele assumir, disse Fábio.

Construir praça

Segundo Fábio Reis, R$ 1,1 milhão é uma emenda dele posta em 2013, para construção das praças Filomeno Hora, Pindoba e Piedade. Duas delas já foram entregues.

*** E mais: pavimentação do bairro Loiola II, “emenda minha de 2013, já iniciada e paralisada desde 2017, na gestão Valmir Monteiro”.

Hospital do amor

Fábio diz ainda que “R$ 6 milhões na saúde é outra inverdade. Foi R$ 5 milhões extra-orçamentário, que o atual presidente liberou para os municípios”.

*** – Os R$ 6 milhões para pavimentação foram emendas de André Moura e do senador Valadares. Já os R$ 5,2 milhões para recapeamento também foi André, Valadares, Adelson e João Daniel.

*** Para Fábio, o deputado Gustinho só falou a verdade nos R$ 3,5 milhões que indicou para o Hospital do Amor, que toda bancada colocou.

Terrorismo fiscal

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que “essa é a base de produção do terrorismo fiscal que nós fomos submetidos, para justificar a aprovação de uma reforma que retira recursos dos mais pobres”.

*** – Apesar do relator incorporar e diminuir algum dano da PEC 6, as principais questões da dela continuam presentes, alertou.

Com tudo no ponto

“Vem prisão por ai e já tem gente sem dormir”, o alerta, em tom de ironia, é da vereadora Emília Corrêa (Patriotas), durante discurso ontem na Câmara.

*** A vereadora passou a impressão que estava sabendo de alguma coisa e fez uma série de recomendações para cada um exercer o mandato.

*** Pelo que disse Emília, sem citar nomes, naturalmente deixa todos com tudo no ponto. Será?

Gilson analisa

O prefeito de Estância, Gilson Andrade, vai se manter sem partido até a primeira quinzena de janeiro. Depois anuncia sua nova legenda. As propostas de filiação não cessam, mas ele analisa para decisão mais à frente.

*** Gilson não demonstra preferências e ouve a todos, mas analisa consequências que podem provocar à reeleição.

Fake sobre demissão

Adversários do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, divulgam que ele exonerou o filho de um promotor.

*** É fake! O rapaz, que é engenheiro concursado, pediu vacância do cargo porque passou em concurso em outra cidade.

*** O servidor vai manter o cargo na Prefeitura, sem receber salário. Pode voltar em um período de dois anos, caso não se adapte ao novo emprego.

Batido martelo

O Republicanos fará reunião no final deste mês, em Aracaju, para anunciar o apoio à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira.

*** Acabou a ‘paquera’ e agora vão ao ‘casamento’. Varias conversas ocorreram nesses últimos dois meses, mas ontem foi batido o martelo.

Megaleilão é fiasco

O fiasco do megaleilão do pré-sal criou burburinho na Câmara Federal. Ninguém esperava por essa queda brusca que prejudicou Sergipe, como disse o deputado federal Fábio Henrique (PDT).

*** – Que Sergipe recebesse pelo menos R$ 300 milhões, ainda seria bom, disse Fábio.

Bode na sala

Fábio Henrique fala sobre o fim de pequenos municípios. Tem a impressão que esse projeto não passa na Câmara Federal. Diz que para criar um município tem que se fazer plebiscito, “da mesma forma deve-se ouvir o povo para acabar”.

*** – Colocaram um bode na sala para lá na frente tira-lo, disse.

Um bom bate papo

Emprego verde – O Governo pretende lançar na segunda-feira o programa emprego verde amarelo, que tem a finalidade de flexibilizar as leis trabalhistas e facilitar a contração de jovens e pessoas acima de 55 anos.

Trabalha muito – O empresário Edvan Amorim (PL) não aparece, mas trabalha nos bastidores. Conversa com lideranças e os convida para filiar-se em seu partido.

Disputa Câmara – O diretor de Comunicação da Alese, Marcos Aurélio, será candidato a vereador por Aracaju no próximo ano.

Cativar o eleitor – O advogado Henri Clay será mesmo candidato a prefeito de Aracaju e faz um trabalho para cativar o eleitorado.

Sem dinheiro – A arrecadação da maioria dos municípios e o FPM sofreram queda em outubro, aumentando as dificuldades financeira.

Prefeitos aflitos – Os prefeitos de cidades menos populosas de todo o Brasil apreensivos com o fim. Acham que se acontecer foi uma traição de Bolsonaro.

Chapa sólida – Maioria dos partidos está preocupado na formação de chapa sólida para disputar mandato nas Câmara Municipais.

Feminicídio é inafiançável – Aprovada ontem, no Senado, PEC que torna feminicídio e estupro crimes imprescritível e inafiançável.

Contra o ‘vocês’ – Ministro Marcos Aurélio, do STF, evoca a liturgia do cargo e chama atenção de advogados por chamarem ministros de ‘vocês’.