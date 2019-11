PMA oferta vagas em curso de instalação de placa solar em parceria com empresa privada

07/11/19 - 06:14:41

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) e a Escola de Governo e Administração Pública (Esgap), firmou parceria com a empresa Canadian Solar e ofertou vagas no curso de capacitação em Instalação de Energia Solar, ministrado nesta quarta-feira, 6, na sede da Esgap, para 30 participantes.

Presente à abertura da capacitação, a presidente da Fundat, Edivaneide Souza, afirmou que alguns alunos foram encaminhados pela Fundação para este curso e também ressaltou a importância desta iniciativa.

“Com essa formação, os profissionais terão melhores chances de conquistar oportunidades de emprego. É um curso muito caro, então essa parceria é muito importante para a Prefeitura e para a comunidade, porque oferece às pessoas que não podem pagar os valores cobrados, a possibilitar de ser qualificado gratuitamente”, destacou a presidente.

O foco da Prefeitura é qualificar a população aracajuana a partir de cursos em diversos segmentos de atuação, incluindo o setor ligado à economia sustentável, a fim de aumentar as possibilidades de inserção dos munícipes no mercado de trabalho. E foi pela preocupação com o desenvolvimento socioambiental sustentável que a gestão municipal firmou parceria com a Canadian Solar.

“A gente irá trabalhar o que a empresa Canadian sempre aplicou na sua conduta. Não é a busca por ser o primeiro, mas ser o melhor. E é por isso que estamos em um patamar alto no mercado. E é o que será transmitido para todos vocês que compõem esse primeiro módulo”, disse o instrutor do curso e engenheiro Eletricista Robson Camara.

Importância da sustentabilidade

A preocupação com o meio ambiente vem sendo pauta constante nos debates. De modo que, o foco é buscar mecanismos que tragam medidas precavíbeis que solucionem e modifiquem o modo de consumo da sociedade para que se adequem a meios mais sustentáveis. Durante as apresentações no primeiro dia de aula, os participantes do curso, destacaram inclusive esse fator como um dos mais importantes pelo aprofundamento no tema.

“É muita experiência que se adquire num curso como esse”, ressalta Elivelton Santos, 37, participante do curso. “Todos nós precisamos de curso profissionalizantes. É necessário para se inserir no mercado de trabalho. Hoje estou desempregado e sei que esse curso vai me abrir muitas portas porque é uma área que vem crescendo muito. O desenvolvimento sustentável hoje é uma das maiores preocupações do mercado”, destacou.

Anselmo Fernandes, 43, agradeceu a oportunidade oferecida pela Fundat e evidenciou o enriquecimento do seu currículo. Morador do bairro Bugio, ele afirma que já participou de vários cursos oferecidos pela Fundação e disse sempre colher bons resultados. “É sempre produtivo, aqui a gente se atualiza e aperfeiçoa os conhecimentos. Só tenho a agradecer”, frisou Anselmo.

Fonte e foto assessoria