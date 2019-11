POLÍCIA CIVIL PRENDE EX-PRESIDIÁRIO SUSPEITO DE TRÁFICO E COM METRALHADORA

07/11/19 - 13:54:44

Houve apreensão de 45 pedras de crack e de uma metralhadora 9mm

O Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) prendeu em flagrante Afonso Oliveira Dias, 23 anos, conhecido como “Mago”, suspeito de cometer os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O suspeito, que é ex-presidiário, foi preso nesta quarta-feira, 06, no bairro Santa Maria, na capital sergipana.

Após o recebimento de dados pelo Disque Denúncia (181), policiais do Denarc realizaram a prisão em flagrante do suspeito, em sua própria residência, situada no loteamento Marivan, no Santa Maria. De acordo com as informações, os policiais civis notaram uma movimentação estranha no fundo da moradia e então se deslocaram para a local, flagrando o suspeito tentando fugir com uma sacola.

Dentro da sacola havia uma metralhadora 9mm com dois carregadores contendo 23 munições, além de materiais típicos do comércio ilícito de substâncias entorpecentes. Também foram encontradas quarenta e cinco pedras de crack prontas para venda, pedaços de tabletes de maconha, quatro cápsulas de cocaína, três balanças digitais utilizadas na pesagem da droga e lâminas metálicas usadas para fracionar os narcóticos em porções menores.

Após as diligências, o flagrado foi conduzido para a sede do Denarc, onde ainda foi constatada a existência de mandado de prisão em aberto pela prática de crime de homicídio, bem como a condenação pelo crime de tráfico. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes e posse de arma de fogo de uso restrito.

Fonte e foto SSP