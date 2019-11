PRF FLAGRA CAMINHÕES COM MERCADORIA SEM NOTA FISCAL NA BR 101

07/11/19 - 05:03:06

Policiais rodoviários federais flagraram na tarde de quarta-feira (05), dois condutores dirigindo caminhões carregados com minério (argila), sem notas fiscais. As ações aconteceram na BR 101, no município de Cristinápolis.

Os agentes federais faziam fiscalização quando abordaram dois motoristas que conduziam caminhões, com placas da Bahia, e, ao realizarem os procedimentos de abordagem, descobriram que ambos estavam carregados com 25 m³ de minério (argila) cada, sem as devidas notas fiscais.

As ocorrências foram encaminhadas ao posto fiscal da Receita Estadual no município e os condutores responderão pelo crime de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal, previsto no art. 2º da Lei nº 8.137/1990.

Fonte: PRF/SE