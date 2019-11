Professor desenvolve projeto para trocar correspondência com estudantes estrangeiros

A iniciativa surgiu da experiência no Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos EUA (PDPI), intercâmbio para o qual ele foi um dos sete sergipanos participantes

Trocar correspondência com crianças de outros países. Este é o resultado de um projeto desenvolvido pelo professor Américo Nascimento Silva, do Colégio Estadual Amélia Lima Machado, no povoado Brejão, município de Brejo Grande. A iniciativa surgiu da experiência no Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos EUA (PDPI), intercâmbio para o qual ele foi um dos sete sergipanos participantes.

Por meio desse projeto, os alunos do 7º ano do ensino fundamental enviaram cartões-postais a estudantes estrangeiros que estão participando do Programa Intensivo de Orientação em Inglês da Universidade Estadual de Iowa (IPEP). Esses estudantes destinatários não são de nacionalidade estadunidense, mas de países como Coreia do Sul, China e Emirados Árabes, que passam alguns meses nos Estados Unidos para aprender o idioma.

De acordo com o professor Américo Nascimento, seus alunos enviaram cartões-postais feitos com fotos do seu povoado, feitas por eles. As crianças também escreveram sobre o que gostam de fazer por lá e perguntaram aos alunos estrangeiros como era a vida deles. Os textos foram escritos em português, e o professor auxiliou na tradução para o inglês.

“Os alunos ficaram bastante orgulhosos. O benefício vem pela autoestima de falar do local em que eles moram, desenvolver a escrita em língua inglesa e usar a imaginação para saber como é o outro lado do mundo. Eles estão tendo uma interação com adolescentes de outros países e aprendendo um pouco mais da língua inglesa. Essa troca cultural é bem interessante e agora eles estão ansiosos, esperando os cartões produzidos pelos estudantes do IEOP”, afirmou.

A atividade também teve como base uma unidade sobre Turismo, constante do livro didático dos alunos. Segundo o professor, a proposta é que o projeto cresça, utilizando mídias digitais, por exemplo, e também fazendo a conexão entre os alunos com crianças de outros estados do Brasil.

PDPI

O professor Américo Nascimento Silva foi um dos sete sergipanos selecionados para participar do Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos EUA (PDPI). O intercâmbio educacional e cultural aconteceu nos meses de julho e agosto, período em que ele ficou na cidade de Ames, no estado de Iowa, e estudou na Iowa State University.

Durante o intercâmbio, ele participou de aulas sobre metodologia de língua inglesa, cultura norte-americana e elaboração de provas para alunos que estão aprendendo inglês. “Também tivemos um dia de passeios, para conhecer o Museu de Ciência, Museu de História, Museu Fazenda, recontando como era a vida em Iowa no início da colonização do estado”, explicou.

Na aula de metodologia, os participantes do intercâmbio participaram de discussões sobre como melhorar as aulas de inglês e viram a evolução dos métodos, seus prós e contras. No final, elaboraram um projeto final para ser usado em sala de aula. Eles também fizeram um workshop geral no memorial da universidade, onde expuseram outro trabalho final.

Fonte e foto assessoria