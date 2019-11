PROGRESSISTAS REALIZA GRANDE ATO DE FILIAÇÃO DE MULHERES EM SERGIPE

07/11/19 - 16:28:21

O Partido Progressistas, por meio do Movimento Mulheres Progressistas de Sergipe, realizará o encontro “Fortalecendo o Futuro” com o objetivo de incentivar a participação feminina na política. Para isso, nesse encontro, será executada um grande ato de filiação de mulheres no Cotinguiba Esporte Clube, na próxima segunda-feira, dia 11, às 15h.

Essa mobilização está sendo executado pelo Progressistas em todos os estados brasileiros. Em Sergipe, o deputado federal, Laércio Oliveira, citou a importância da mulher na política. “Esse encontro das Mulheres Progressistas é mais um ponto para conscientização da importância delas na política. As mulheres tem papel fundamental na construção de um Brasil melhor e esse ato de filiação mostrará a força que elas tem em todas regiões do nosso estado. As mulheres tem competência, garra e mostram eficiência em todas as áreas ocupadas, desenvolvendo um trabalho com muita maestria e talento”, enfatizou Laércio.

“É importantíssimo que mais e mais mulheres venham se somar à participação na política e nós estamos aqui, no Progressistas, com esse intuito de estimular a participação cada vez mais da mulher na vida política”, explicou o presidente do Progressistas Sergipe, Fernando Carvalho.

A coordenadora Estadual do Mulheres Progressistas, Glória Sena, citou que vem sendo desenvolvido um trabalho com as mulheres em vários municípios e bairros da capital para tratar sobre o protagonismo da mulher na política. “Com o movimento Fortalecendo o Futuro, nós temos percorrido alguns municípios mostrando a importância das mulheres na vida política, além de falarmos sobre os direitos e deveres e de oferecer um acolhimento no nosso partido”, explicou.

Por Elenildes Mesquita