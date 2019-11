Seminário discutirá novas tendências do marketing digital

07/11/19 - 10:53:07

Evento será realizado nesta sexta e sábado, em Aracaju

Grandes nomes do marketing digital nacional e local estarão em Aracaju nesta sexta e sábado, dias 8 e 9 de novembro, apresentando as principais tendências do setor e discutindo como o uso das novas tecnologias podem melhorar o relacionamento das empresas com seus clientes. Eles participarão do Reload, o Seminário de Marketing Digital do Sebrae.

O evento, que será realizado no Hotel Comfort, reunirá empreendedores como Martha Gabriel, considerada um dos principais pensadores digitais no Brasil, Fernando Kimura, fundador da Academia Neuromarketing, Cristiano Chaves, head de Relacionamento da Arezzo&CO, Galileu Nogueira, gerente de Marketing Digital da 99, Andrea Iorio, Chief Digital Officer (CDO) da L´oreal Brasil, e os sergipanos Agamenon Filho e Nay Dantas.

Eles ministrarão palestras sobre temas como mídias sociais, produção de conteúdo para web, gestão de risco de imagem, a nova lei de proteção de dados canais de relacionamento, transformação digital e painéis interativos abordando assuntos como o ecossistema de inovação, storytelling e game, talking e improviso.

A ideia é oferecer aos proprietários de pequenos negócios a possibilidade de se atualizar e incentivá-los a utilizar o marketing digital como aliado, seja para a comercialização de produtos e serviços, promoção de marca ou o relacionamento com os diversos públicos. As inscrições para o Reload estão abertas e podem ser feitas pelo site www.sebraesergipe.com.br

“ A nossa proposta é oferecer um ambiente moderno e criativo para facilitar a troca de experiências e a interação entre empreendedores, empresários, potenciais empresários e profissionais de comunicação e marketing. No Reload o participante ficará por dentro das tendências que o ajudarão a revolucionar o seu negócio”, ressalta o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.

Ambiente digital nas empresas

A preocupação em oferecer soluções no ambiente digital para os empreendedores ocorre diante de um cenário de crescimento do uso da internet no ambiente empresarial. Uma pesquisa feita pelo Sebrae revela que 91% dos empreendedores sergipanos já fazem uso internet em seus negócios. Além disso, 66% deles usam o WhatsApp para se comunicar com os seus clientes, 42% utilizam o Instagram e 38% possuem página da empresa no Facebook.

Mais informações sobre o seminário podem ser obtidas pelos telefones 2106-7765/7763. A programação completa está disponível no site www.sebraesergipe.com.br.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria