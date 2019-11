SERGIPANA DE 19 ANOS É ENCONTRADA MORTA EM PAULO AFONSO, NA BAHIA

07/11/19 - 11:23:50

O corpo de Ana Clara Farias dos Santos, 19 anos, foi encontrado nessa quarta-feira (06), às margens de uma rodovia no município de Paulo Afonso (BA) em estado avançado de decomposição.

Ana Clara foi vista pela última vez no dia 7 de setembro em sua residência, no município sergipano de Poço Redondo, onde morava com a filha de um ano.

O corpo de Ana Clara permanece no Instituto Médico Legal (IML) de Paulo Afonso, enquanto a família reúne a documentação necessária para liberação do corpo.