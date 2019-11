SEST SENAT PROMOVE PASSEIO CICLÍSTICO NO PRÓXIMO SÁBADO, DIA 9

07/11/19 - 17:19:42

O Sest Senat unidade Aracaju está promovendo mais um passeio ciclístico, com o objetivo de proporcionar lazer e bem-estar aos trabalhadores em transporte e demais aracajuanos. O evento acontece neste sábado, 9, e a concentração está marcada para às 7h30, na sede da instituição, situada na avenida Tancredo Neves.

Para esta edição estão confirmadas as inscrições de mais de 1600 pessoas, entre trabalhadores do transporte e população interessada. O circuito, que terá 7,5 km de percurso, inicia às 8h, no estacionamento do Sest Senat, e finaliza no mesmo local da largada. Os participantes podem adquirir a camisa do circuito até sexta-feira, 8, das 8h às 19 h, na sede da instituição.

Além de um momento de lazer, os organizadores do passeio ciclístico irão orientar os participantes sobre cuidados com a saúde e o incentivo a pratica diária de atividade física.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju