Sistema Fecomércio/Sesc/Senac lança campanha #euValorizo

07/11/19 - 13:22:54

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe se engajou no projeto desenvolvido pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), para a valorização dos trabalhos desenvolvidos em todo o país, mostrando a importância das atividades de assistência social, culturais, esportivas, educacionais de ensino fundamental, básico, profissionalizante e superior, saúde preventiva e diagnóstica, em benefício dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo do Brasil, além das ações de combate à fome e socioeducacionais para a comunidade. A Campanha #euValorizo tem o objetivo de fortalecer a identidade institucional do sistema que beneficia 55 mil trabalhadores do setor terciário no estado, além de suas famílias, atingindo um indicador aproximado de 200 mil pessoas.

A Campanha #euValorizo foi lançada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac com a Semana do Comerciário, ação que levou a apresentação de serviços e o engajamento dos trabalhadores do Centro Comercial de Aracaju. Além disso, os membros da diretoria do sistema participaram das ações e a equipe de comunicação esteve presente em eventos realizados pelo Sesc e Senac, na busca de assinaturas para a petição pública em defesa dos trabalhos desenvolvidos pelo sistema em Sergipe. Ações com o público para fortalecer a campanha têm sido desenvolvidas pelos colaboradores do Sesc e Senac, respaldando a importância do sistema para a sociedade.

A mobilização para a assinatura da petição pública virtual tem o objetivo de conseguir a participação de 22 mil pessoas em Sergipe para ajudar a campanha a conseguir um milhão de signatários por todo o Brasil. O presidente do sistema, deputado Laércio Oliveira, destacou como a atuação e prestação de serviços promovidos para o público comerciário e sociedade é fundamental para o desenvolvimento social.

“O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac é um mecanismo transformador social, que atinge a mais de 200 mil pessoas em todo o estado. Estamos em expansão das nossas atividades para o interior do estado e teremos novas unidades a serem inauguradas em breve. Somos presentes com Sesc e Senac, atendendo a mais de um milhão de sergipanos, com nossos serviços direcionados para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, bem como a toda a comunidade onde nossas unidades estão instaladas. Esse é um trabalho progressista que tem o foco de promover o crescimento social de todo o nosso povo. Prestamos serviços de excelência que promovem qualidade de vida para as pessoas e isso não pode parar porque querem retirar os recursos do sistema em todo o Brasil. Nosso trabalho é marcado pela transparência, eficiência e responsabilidade com o nosso público-alvo”, destacou Laércio Oliveira.

Ao participar do abaixo-assinado, cada brasileiro estará contribuindo para o fortalecimento dessas instituições, bem como ajudando a respaldar a continuidade de todo o trabalho executado. Importante: a participação deve ser confirmada através do e-mail. A assinatura só é validada após abrir o e-mail e clicar no link enviado.

Para apoiar a atuação do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac a continuar transformando a realidade dos sergipanos de modo positivo, clique aqui e preencha todos os dados.

