TCE REJEITA IMPEDIMENTO DE PINNA PARA JULGAR RETORNO DE FLÁVIO CONCEIÇÃO

07/11/19 - 16:16:15

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE) julgou nesta quinta-feira (07) um recurso interposto pelo conselheiro Clóvis Barbosa, e rejeitou por unanimidade o impedimento do conselheiro Carlos Pinna para participar do julgamento do retorno de Flávio Conceição.

Aposentado compulsoriamente e inocentado no caso da Operação Navalha, Flávio Conceição quer voltar à titularidade do cargo de conselheiro no TCE.

A arguição de impedimento foi feita pelo conselheiro Clóvis Barbosa de Mello.

O julgamento sobre o pedido de retorno de Flávio pode ocorrer no próximo mês de dezembro.