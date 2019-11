“Tudo que é proposto pela oposição vem sendo ignorado”, critica Lucas Aribé

07/11/19 - 14:27:15

O vereador Lucas Aribé (PSB), líder da oposição na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), criticou, durante a sessão desta quinta-feira, 7, as relações políticas entre o Executivo e os parlamentares de oposição.

Por mais que sejam apresentadas proposituras e solicitações em busca de melhorias para a população, segundo Lucas, somente os pleitos da bancada ligada ao prefeito são ouvidos.

“As informações, a depender do lado partidário que as passem, não têm valia nenhuma. Se um vereador da situação, que tem mais facilidade de trânsito na Prefeitura, faz a mesma cobrança que um colega de oposição, consegue realizar. Enquanto isso, tudo que é pontuado por quem é contra a gestão vai sendo ignorado, ainda que seja pelo bem dos aracajuanos”, avaliou.

Exemplo disso foi a recente recuperação da estrutura na Orla Por do Sol, no Mosqueiro, realizada pelo Governo do Estado em parceria com a administração municipal. O vereador lembrou que, em fevereiro de 2018, ele denunciou o abandono do local e cobrou melhorias por parte do poder público.

“A Orla, que é um importante ponto turístico da nossa cidade, estava em uma situação vergonhosa e eu mesmo pedi que alguma atitude fosse tomada. Que bom, finalmente foi resolvido. Mas o que me entristece é parecer que a cidade está dividida entre os que reivindicam e são ouvidos, apenas por estarem de um determinado lado político, e os que falam, tentam ajudar a construir uma cidade melhor, mas nunca conseguem”, lamenta o parlamentar.

