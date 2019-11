ABATEDOURO CLANDESTINO É FECHADO PELA ADEMA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

08/11/19 - 10:29:10

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) fechou na noite desta quinta-feira (07) um matadouro clandestino, localizado no Povoado Pé do Veado, no município de Itabaiana.

No local, foram encontrados pedaços de um animal já abatido de forma irregular. A equipe técnica responsável constatou também que animais estavam sendo abatidos sem o uso de métodos humanitários e maus-tratos.

A carne foi apreendida e, após avaliação veterinária, doada para o Parque dos Falcões, onde há criação de aves de rapina.

O proprietário do abatedouro foi autuado e irá responder criminal e administrativamente pela infração.

Foto Adema