AÇÃO CONJUNTA DA PC E PM RESULTA NA PRISÃO PREVENTIVA DE FEMINICIDA

08/11/19 - 05:03:57

O crime aconteceu em outubro deste ano

A Polícia Civil e a Polícia Militar em Japoatã deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Joselino dos Santos, na tarde desta quinta-feira, 7. O investigado cometeu o crime de feminicídio contra a sua companheira, Dilma dos Santos. O caso aconteceu em outubro deste ano.

Segundo o delegado Tiago Lustosa, Joselino já tinha se apresentado e confessado o crime. Ele teria assassinado a vítima brutalmente com golpes de arma branca na madrugada do dia 20 de outubro deste ano, na cidade de Japoatã. O pedido de prisão preventida, feito no dia 21 de outubro, foi atendido pelo juiz responsável e agora o acusado está recolhido para as providências previstas no processo penal.