ACUSADO DE PLANEJAR A MORTE DE FILHOS DE VIGILANTE MORRE EM CAPELA

08/11/19 - 09:52:32

Um homem identificado como Roberto Santos Rosendo Júnior, 25 anos, conhecido como “Chocolate” é acusado de planejar um atentado contra os filhos do vigilante assassinado recentemente em Capela morreu nesta quinta-feira (07) após resistir à prisão e trocar tiros com policiais. Roberto chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital mas não resistiu e morreu.

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) informa que o crime estava sendo arquitetado por Roberto e mais dois homens. “A polícia tinha informações segundo as quais ele, juntamente com dois malfeitores de Alagoas, estaria planejando um atentado contra os filhos do vigilante Mario Sérgio”, diz a nota.