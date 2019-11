ALESE: LANÇADA FRENTE EM DEFESA DOS EMPREENDEDORES SERGIPANOS

08/11/19 - 05:02:42

Com o interesse de promover o debate das questões ligadas à criação e desenvolvimento das micro e pequenas empresas e empreendedores individuais, a Assembleia Legislativa de Sergipe, através da deputada estadual Diná Almeida (PODE) fez o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Micro e Pequenos Empreendedores sergipanos.

Deputada Diná Almeida é a presidente da frente parlamentar

Para a deputada estadual Diná Almeida, que preside a Comissão de Economia na Alese, essa frente parlamentar é importante para incentivar o desenvolvimento de Sergipe. “Incentivar a existência das empresas e minimizar o encerramento prematuro dos pequenos negócios e propor projetos de lei que contribuam para a criatividade, fortalecimento e fomento ao desenvolvimento do estado de Sergipe. Esse é o principal intuito dessa frente parlamentar”.

Segundo o diretor superintendente do SEBRAE Sergipe, Paulo do Eirado, as empresas precisam ser muito bem tratadas e respeitadas. ”São as empresas que vão tirar o país da crise, elas que vão gerar mais empregos com velocidade, de forma a tirar desse ambiente pessimista que estamos hoje. A união de todos, inclusive da Casa Legislativa, dos parlamentares é fundamental para que a gente crie um ambiente de confiança e de negócios favorável”.

O empresário da construção civil André Dórea lembrou que os micros e pequenos empreendedores são importantes para o fomento da economia sergipana. “As pequenas empresas tem uma pequena diferenciação e vantagem para se tornarem mais competitivas. A fiscalização das micro e pequenas empresas tem um caráter educativo e não punitivo baseado no critério da dupla visita. É importante falar na importância delas na economia, e na geração de emprego”.

Deputados

A deputada estadual Kitty Lima (CIDADANIA) disse ser importante acompanhar e somar forças aos empresários sergipanos. “Fizemos questão de estar aqui para firmar compromisso com todos vocês, que representam o empresariado sergipano. Parabenizo os colegas parlamentares que estão aqui e os que querem somar, mas não puderam comparecer”.

O deputado Doutor Samuel Carvalho (CIDADANIA) colocou o mandato à disposição da frente. “Sou do município de Socorro, que também passa por muitos problemas de geração de emprego e renda, a gente sabe o grande gargalo que tem sido em todo o Brasil. Essa iniciativa de criar essa frente é de fundamental importância para criar riquezas. Então deixo o meu mandato à disposição desse tema”.

O deputado Georgeo Passos (CIDADANIA) afirmou ser importante criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de Sergipe. “A iniciativa privada tem um grande protagonismo a ser cumprido em nosso estado. Esses micro e pequenos empreendedores com certeza se bem tratados, e se tivermos uma legislação e uma oportunidade de qualificá-los, vamos fazer com que nossas cidades continuem gerando emprego e renda para essa população”.

Depois do lançamento e dos debates, os parlamentares decidiram se reunir com o SEBRAE e CDL para observar as demandas. Composição da Mesa pela Diretoria da Frente Parlamentar: Presidente – deputada Diná Almeida; Vice- presidente – deputado Georgeo Passos; Primeiro Secretário – deputado Capitão Samuel; Segundo Secretário – deputado Garibalde Mendonça e Terceiro Secretário – deputada Maria Mendonça.

Foto: Jadilson Simões

Por Paulo Renan – Rede Alese