Deputado denuncia que a Polícia Rodoviária Federal será rebaixada em Sergipe

08/11/19 - 15:15:17

A reforma aplicada pelo Governo Federal nas superintendências da Polícia Rodoviária Federal (PRF) rebaixa a categoria do órgão no estado de Sergipe. A denúncia foi feita pelo deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) no plenário da Câmara Federal, na última quinta (dia 7).

“De forma simplificada a divisão da superintendência é feita por blocos, diretoria geral e superintendência tipo A, B , C e D. Antes da reestruturação, o meu estado de Sergipe fazia parte da superintendência tipo C. Com essa decisão, Sergipe foi rebaixado de série caindo para a D e isso diminui drasticamente a capacidade administrativa e operacional”, afirmou o deputado pedetista.

Atualmente, Sergipe conta com divisão e subdivisão de núcleos; a exemplo do núcleo de governancia, analise técnica e controle interno, unidade regional de educação cooperativa, núcleo de organizações não especializadas, análises de inteligencia, dentre outras divisões. “Sou policial rodoviário federal, conheço toda estrutura deste órgão e afirmo categoricamente que com essa decisão interna haverá diminuição das atribuições , onde divisões especializadas deixarão de existir, ou seja, haverá perda da qualidade do trabalho uma vez que a estrutura será diminuída”, disse o deputado.

Fábio Henrique fez um apelo ao diretor geral: “meu diretor e amigo inspetor Adriano Furtado, faço também ao ministro Sérgio Moro, para que revejam essa decisão de rebaixar a superintendência da polícia no meu Estado, que é um exemplo de atuação, de atividade, operação e dignidade para o Brasil”.

Por Henrique Matos

Foto assessoria