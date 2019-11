Ebserh abre concursos públicos com 2,4 mil vagas em todo o país

08/11/19 - 17:09:55

Salários variam de R$ 2.451,00 a R$ 10.350,00

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu 2.464 vagas nas áreas médica, administrativa e de assistência social. São dois concursos públicos com salários que variam de R$ 2.451,00 a R$ 10.350,00.

Um dos concursos é para o preenchimento de vagas no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). A oferta é de 804 vagas para a unidade. O outro é nacional, que prevê 1.660 vagas para 39 unidades hospitalares nas cinco regiões do país, além da administração central da instituição, em Brasília (DF).

“Essa é uma iniciativa voltada para a absorção de talentos em uma rede de fundamental importância para dois segmentos sensíveis para a sociedade brasileira: a educação e a saúde”, diz o diretor de Gestão de Pessoas da Rede Ebserh, Rodrigo Barbosa.

Para se inscrever no certame, o candidato deve, após o preenchimento da ficha de inscrição, imprimir o boleto bancário e pagá-lo. A inscrição só se efetiva com o pagamento.

“Os concursos serão realizados por bancas organizadoras diferentes. As provas para o concurso nacional ocorrerão em 2 de fevereiro e as provas para o HC-UFU, no dia 9 do mesmo mês. Como as datas são diferentes, os interessados em fazer os dois concursos poderão se inscrever em ambos”, explica o diretor de Gestão de Pessoas da Rede Ebserh, Rodrigo Barbosa.

Uberlândia – Para o HC-UFU, são 216 vagas para médicos em 58 especialidades, 475 vagas para a área assistencial e 113 para a administrativa. As inscrições podem ser realizadas até 10 de dezembro, exclusivamente pelo site da Vunesp, instituição que organiza o concurso. O edital está disponível no portal da Rede Ebserh, no site da Vunesp e também podem ser acompanhados pelo Diário Oficial da União (DOU) de 4 de novembro.

Concurso nacional – No caso do concurso nacional, são 533 vagas para médicos em 63 especialidades, 998 vagas para a área assistencial e 129 para a área administrativa. As inscrições têm início na quarta-feira, 6 de novembro, e vão até 10 de dezembro, exclusivamente pelo site do IBFC, banca organizadora do concurso. O edital está disponível no portal da Rede Ebserh, no site do IBFC e DOU.

“Nesse concurso nacional, no momento da inscrição, o candidato poderá escolher o local de trabalho e ainda onde quer fazer a prova, dentre as cidades que possuem unidades da Rede Ebserh”, ressalta Barbosa.

Ebserh – A Ebserh, vinculada ao Ministério da Educação, foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.

Assessoria de Comunicação Social, com informações da Ebserh

Ministério da Educação