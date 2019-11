FAMES CONVOCA PREFEITOS PARA UMA REUNIÃO SOBRE EXTINÇÃO DOS MUNICÍPIOS

08/11/19 - 10:15:42

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) irá realizar no dia 11 de novembro, uma reunião extraordinária sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 188/2019), que prevê a extinção de municípios com menos de 5.000 habitantes.

Em Sergipe, os municípios que correm o risco de serem extintos são Cumbe, Canhoba, São Miguel do Aleixo, Santa Rosa de Lima, Malhada dos Bois, General Maynard, Pedra Mole, Telha e Amparo do São Francisco e São Francisco. À frente da Federação, o presidente Christiano Cavalcante acredita que a proposta do Governo Federal em extinguir estas cidades representa um retrocesso para o Estado.

“A FAMES está liderando uma luta no Estado contra a aprovação dessa PEC, pois acreditamos que se trata de uma atitude drástica e impensável por parte do Governo Federal, na qual se analisa apenas a parte financeira e deixa de lado a cultura e a memória de cada município”, ressalta.

Para estabelecer as estratégias de mobilização, a Federação irá realizar uma reunião com os dez prefeitos, na próxima segunda-feira, 11 de novembro, às 10h, na Sede da Federação, localizada na Rua Engenheiro Jorge de Oliveira Neto, 650 – Coroa do Meio, Aracaju. “Contamos com a presença de todos para estabelecermos os caminhos de mobilização junto aos parlamentares sergipanos e a Confederação Nacional dos Municípios”, reforça Christiano Cavalcante.

Por Yslla Vanessa

Foto Ascom Fames