IPEA LANÇA APLICATIVO QUE ENVIA ALERTA SOBRE INUNDAÇÕES EM SERGIPE

08/11/19 - 15:25:02

A ferramenta permite monitorar cheias e enchentes em áreas alagáveis, além de auxiliar gestores de recursos hídricos na prevenção e tomada de decisão

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apresenta nesta quinta-feira (14) o aplicativo desenvolvido para celular que possibilitará emitir alertas à população sobre previsão de cheias e inundações. A ferramenta, em fase final de testes, conta com o auxílio de radares pluviométricos informatizados e será apresentada durante o seminário que contará com a presença da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

O projeto foi idealizado tendo em vista a ocorrência frequente de inundações que assolam a bacia do rio Poxim, responsável pelo abastecimento de água do município de Aracaju e região metropolitana. A preocupação recorrente com inundações na parte urbanizada da bacia despertou a necessidade do setor público em aprimorar o sistema de monitoramento e alertas. O governo local apresentou a necessidade à Agência Nacional de Águas (ANA) e ao Ipea para a realização de estudos. O instituto elaborou a proposta de melhoria com o desenvolvimento do aplicativo para aprimorar o modelo de gestão na prevenção de inundações em Aracaju, especialmente em bairros como Jacobina e adjacências, com histórico de inundações.

Confirme presença (nome, veículo e contatos) pelo e-mail [email protected]

Serviço:

O que: Seminário Sistema de Previsão e Alerta à Inundações Para a Bacia Hidrográfica do Rio Poxim – Aperfeiçoamento de Ferramentas de Gestão de Recursos Hídricos

Data: 14/11

Hora: 08h às 13h

Local: Auditório do NUPEC – Núcleo de Petróleo e Gás, Campus São Cristóvão/SE

Assessoria de Imprensa e Comunicação do Ipea