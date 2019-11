Ipesaúde realizará Semana do Diabetes com foco na detecção das complicações

08/11/19 - 12:54:30

Evento acontece de 11 a 14 de novembro, no Centro de Endocrinologia e Diabetes, unidade da autarquia, e terá beneficiários portadores de diabetes como público-alvo

O Ipesaúde, por meio do Centro de Endocrinologia e Diabetes Luciano Barreto Junior realizará uma série de ações, entre os dias 11 e 14 de novembro, para beneficiários portadores de diabetes, com objetivo de reforçar a promoção à saúde e constatar possíveis complicações crônicas da doença, a exemplo de amputações, cegueira, insuficiência renal e problemas cardíacos. A ação também será alusiva ao Dia Mundial do Diabetes comemorado no dia 14 de novembro.

Durante todos os dias do evento, que ocorrerá das 7h às 17h, equipes farão coleta de urina, para verificar a capacidade de filtragem dos rins e o nível de presença de proteínas descartadas; exame do pé em risco, que detecta presença de feridas, rachaduras, pele ressecada, unhas espessadas, calos e sensibilidade diminuída; avaliação odontológica, para verificação sangramentos na gengiva, mau hálito, infecções por fungos e bactérias; fundoscopia, que examina artérias, veias e nervos da retina, além de informações nutricionais para orientar os beneficiários sobre a importância da manutenção de hábitos saudáveis.

Serviço

O quê : Semana do Diabetes do Ipesaúde-Detecção das Complicações Crônicas;

Onde : Centro de Endocrinologia e Diabetes do Ipesaúde (Pça Almirante Tamandaré, 75, Bairro São José. Aracaju / SE);

Quando : De 11 a 14 de novembro, das 7h às 17h.