Laranjeiras: “Gestão Municipal é um caos”, afirmam vereadores

08/11/19 - 09:01:31

Os vereadores José Carlos Sizino Franco (JJ) e Brasilina Borges usaram a tribunal da Câmara de Laranjeiras nesta quinta-feira, (7) e relataram diversos problemas existentes na atual gestão municipal, entre elas, Saúde, Educação e Assistência Social. Os representantes do legislativo classificaram a administração do prefeito Paulão da Varzinhas como um caos.

“Em Laranjeiras, a Saúde e a Educação estão um caos, nem o prefeito nem a equipe de governo toma providências. Quanto ao combate à dengue, por exemplo, não estamos vendo ações e diversos focos estão espalhados no centro histórico, imagine nas áreas mais afastadas. Quanto aos serviços do hospital, ninguém resolve nada e a Prefeitura deve à associação cerca de R$1 milhão. Além disso, as UBS’s não conseguem atender a demanda e a farmácia básica não tem remédio suficiente para atender a todos. Faltam até medicamentos básicos. A secretária de Saúde não faz visitas às unidades e nem às comunidades”, relatou o vereador JJ.

José Carlos ressaltou ainda que a Educação também não vai bem. “Já denunciamos aqui que os micro-ônibus escolares andam lotados. Em um deles, tenho em mãos o registro com cerca de 100 alunos sendo transportados, o que é desumano. Se não bastasse, os veículos estão com pneus carecas e parcialmente deteriorados. Nas escolas faltam até carteiras. É ou não um caos?”, frisou JJ.

A vereadora Brasilina Borges, além de reiterar o discurso de JJ, acrescentou que a gestão municipal está sendo desumana com a população mais pobre. “As cestas básicas continuam sem ser distribuídas e as pessoas mais pobres muitas vezes nem tem o que comer. Um exemplo a ser seguido pela Prefeitura de Laranjeiras é o da Prefeitura de Itaporanga, que disponibiliza um cartão-alimentação no valor de R$ 100,00 e as pessoas fazem suas compras no comércio local. É ou não uma ideia genial?”, destacou Brasilina.

O vereador Jânio Dias também cobrou ações da gestão municipal quanto à melhoria da iluminação pública, principalmente nos PEC’s. “Os pontos de encontro de Laranjeiras são espaços importantes para o lazer da população, mas à noite não está sendo utilizado, já que faltam lâmpadas. Recebi a reclamação de populares e tratei do assunto com a Prefeitura. A informação que tive é que até dezembro os PEC’s estarão com iluminação em LED. Espero que realmente a substituição aconteça”, relatou Jânio Dias.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.