4 mil cartas escritas ao Papai Noel dos Correios já foram cadastradas em Sergipe

Abertura estadual da campanha será no próximo dia 14, às 15h, na Agência Central dos Correios, em Aracaju.

A campanha Papai Noel dos Correios será aberta em Sergipe no próximo dia 14, quando terá início o prazo para adoção das cartinhas enviadas pelas crianças, mas os trabalhos da comissão organizadora estadual estão a pleno vapor, desde outubro. Cerca de 7 mil cartas foram recebidas até o momento, a maioria enviada por escolas públicas, com mensagens escritas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos. Mais de 4 mil já foram lidas e cadastradas por uma equipe formada por 25 empregados.

Os pedidos vão de brinquedos mais caros, como bicicletas e videogames, até presentes bem simples, como massinha de modelar, caixa de lápis de cor, pipa, bolinha de gude, boneca, carrinho, chinelo e coroa de princesa. Pedidos inusitados, como emprego para os pais, também já foram recebidos nesta edição da campanha. No ano passado, das 13 mil cartas cadastradas em Sergipe, 8 mil foram efetivamente apadrinhadas. Todos os presentes foram entregues por carteiros.

“Nosso grande desafio, além de realizar toda a logística do Papai Noel dos Correios, é mobilizar e sensibilizar as pessoas para garantir o maior número possível de cartinhas adotadas. Este ano, gostaríamos novamente de contar com a colaboração dos padrinhos da sociedade e de instituições parceiras, porque sabemos que só com essa corrente de solidariedade conseguimos realizar sonhos e levar alegria e esperança a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social”, afirma o superintendente dos Correios em Sergipe, Israel Bispo dos Santos.

Participação – Este ano, 15 agências funcionarão como pontos de adoção: AC Central, AC Rua Acre, AC DIA, AC João Alves (Shopping Prêmio), AC Shopping Riomar, AC Aeroporto, AC N. Sra. da Glória, AC Tobias Barreto, AC São Domingos, AC Propriá, AC Estância, AC Itabaiana, AC Lagarto, AC Barra dos Coqueiros e AC Ribeirópolis. As cartinhas estarão disponíveis para apadrinhamento até 16 de dezembro.

Em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, a coordenação estadual da campanha recebeu apenas cartas entregues por escolas da rede pública indicadas pelas secretarias de Educação, além instituições como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Para participar, os estudantes devem estar cursando até o 5º ano do ensino fundamental.

Somente no interior do estado, as agências de Correios receberão, até 25 de novembro, cartinhas de crianças da sociedade com até 10 anos de idade. Nesse caso, as cartas devem estar em envelopes com nome e endereço completo para entrega dos presentes. Não é preciso selar. No interior da carta, é necessário informar também a idade. Cartas com telefone e endereço no corpo do texto não serão disponibilizadas para adoção, uma vez que os padrinhos não podem ter contato com as crianças.

Edição especial – Em 2019, a maior ação de responsabilidade social dos Correios completa 30 anos de existência. Ao longo dessas três décadas, a campanha conseguiu atender ao pedido de mais de 6 milhões de cartinhas – algumas delas com histórias emocionantes. O Papai Noel dos Correios nasceu por iniciativa de empregados que, durante a rotina de trabalho, no final do ano, recebiam cartinhas escritas por crianças e destinadas ao Bom Velhinho, mas sem endereço. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando maior proporção e acabou se transformando em um projeto corporativo dos Correio

Acompanhe as histórias, os personagens e os principais momentos da Campanha Papai Noel dos Correios 2019 nas redes sociais oficiais da empresa @Correiosbr; @correios; correiosoficial

