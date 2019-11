MUNICÍPIOS E ASSOCIAÇÕES SÃO BENEFICIADOS COM EMENDA DE LAÉRCIO

08/11/19 - 15:07:11

A solenidade de entrega de maquinário pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf) aos municípios e associações contempladas aconteceu nessa sexta-feira, dia 8, na sede da instituição. O valor investido de foi R$ 8,8 milhões fruto de emenda parlamentar destinada pela bancada federal.

“É uma satisfação imensa ver o nosso trabalho realizado em Brasília servindo para melhorar a vida das pessoas nos municípios. Só de minha autoria foi um investimento de mais de R$ 2 milhões. Hoje na Codevasf foram cinco municípios e cinco associações comunitárias contempladas com essas máquinas que vão beneficiar na agricultura familiar, na fomentação da economia em suas localidades, além de levar qualidade de vida para os moradores, especialmente os que moram nos povoados com estradas vicinais. Aproveito para agradecer ao superintendente regional da Codevasf, César Mandarino, pelo empenho em mais uma remessa de maquinário entregue”, explicou o deputado federal, Laércio Oliveira.

“São Cristóvão tem 38 povoados e todos eles ligados por estradas vicinais não pavimentadas. Então, nós precisamos dessas máquinas para fazer a manutenção a todo momento. Passamos o ano inteiro tentando fazer essa manutenção e para nós é extremamente importante a chegada delas em nosso município e sobretudo na redução das nossas despesas, já que hoje o serviço é feito com aluguel de máquinas. A gente está bastante agradecido ao deputado federal Laércio Oliveira que sempre vem nos ajudando e que destinou esse maquinário para a gente lá em São Cristóvão”, enfatizou o prefeito, Marcos Santana.

O secretário parlamentar, Adalberto Cardoso, representou o deputado federal Laércio Oliveira na solenidade. “É um momento de felicidade, com sensação de dever cumprido, por ele ter conseguido alocar emenda e hoje entregar essas máquinas e que essas máquinas tenham o proposito final delas, que é atender a todos os municípios e associações que foram agraciados pelo deputado Laércio. Isso é uma rotina do deputado trabalhar para destinar emendas que beneficie os municípios sergipanos, especialmente para as áreas que eles mais precisam e essa parceria com a Codevasf, uma instituição importante, para viabilizar a compra de maquinário para os municípios e associações por meio de emendas de bancada ou individual, o que traz agilidade ao processo de compra e entrega”, citou Adalberto.

“Estamos aqui para fazer acontecer, buscando parcerias com outras instituições como Adema e prefeituras para liberação de documentos. Agradeço aos colaboradores da Codevasf pela agilidade na execução dessa ação que culminou na aquisição desse maquinário que é fruto de uma emenda de bancada no valor de R$ 8,8 milhões”, falou o superintendente regional da Codevasf, César Mandarino.

O presidente da Câmara de Vereadores de Estância, André Graça, agradeceu a eficiência e o compromisso do deputado Laércio com o nosso município. “Essa é mais uma conquista dele para a nossa comunidade e ficamos muito felizes com esse trator que só vai trazer benefícios para o Povoado Mato Grosso, aumentando a produção dessa comunidade rural. Meus parabéns, Laércio, parabéns a você por tudo que você vem fazendo para ajudar nosso município”, enfatizou André.

Os municípios e Associações contempladas foram: Boquim, São Cristóvão, Tomar do Geru, Propriá, Muribeca. A Associação de Moradores do Povoado Mato Grosso, de Estância; a Associação dos Pequenos Agricultores da Colônia Brasília, de Neópolis; a Associação Comunitária União dos Estudantes e Agricultores, de São Domingos; a Associação Comunitária Maria Francisca de Oliveira, de Tobias Barreto; a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Guararema, de Umbaúba.

Por Elenildes Mesquita

Foto assessoria