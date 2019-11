O que muda com Lula livre

A decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar a prisão em 2ª instância terá um grande impacto na política, pois deve colocar em liberdade o ex-presidente Lula (PT). Preso, o petista tem defendido o fim ao clima de beligerância no país, contudo seu retorno às ruas tende a alimentar a polarização entre governo e oposição. A menos de um ano das eleições municipais, a liberdade do ex-presidente poderá ser o ingrediente que faltava para aumentar o impasse político nacional. A expectativa é que tão logo deixe a Polícia Federal, onde se encontra recluso há mais de 500 dias, Lula volte a percorrer o país visando aglutinar os aliados em torno da retomada do poder em 2022. Espera-se que ao voltar aos palanques, ele passe ao largo do clima de conflito tão estimulado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) e assuma o papel de fio condutor da pacificação nacional. Ganha o Brasil e a democracia. Aguardemos, portanto!

A vez delas

O Progressistas está estimulando a participação das mulheres na política. Na próxima segunda, o partido realizará o encontro “Fortalecendo o Futuro” visando atrair novas filiadas e incentivá-las a participar como candidatas das eleições de 2020. “As mulheres tem papel fundamental na construção de um Brasil”, discursa o deputado federal Laércio Oliveira, presidente do Progressistas em Sergipe. O encontro vai acontecer no Cotinguiba Esporte Clube.

De olho em 2022

E o senador Rogério Carvalho (PT) festejou a derrubada da prisão em 2ª instância. Falando sobre a possível libertação de Lula, o petista disse que a Justiça começou a ser feita. Outro que também comemorou foi o ex-governador Jackson Barreto (MDB). Ele revelou recentemente que se Lula fosse solto mudaria de partido e pensaria em disputar as eleições no ainda distante 2022. Homem, será?

Navegação de cabotagem

De 2018 pra cá, o porto de Sergipe apresentou um crescimento de 45% no transporte de cargas. A informação passada pela direção daquele terminal animou o governador Belivaldo Chagas (PSD): “Com a chegada da termelétrica e do gás, temos todas as condições de incrementar o volume de carga do nosso porto”. Segundo Chagas, o terminal portuário é fundamental para o projeto do governo de trazer mais investimentos para Sergipe. Deus tomara!

Mais dinheiro

O Incra vai investir R$ 4 milhões nos assentamentos rurais São Francisco, Luiz Alberto, Dom Oscar Romero e Vitória de São Roque, todos em Cristinápolis. Serão assinados 350 contratos para a concessão de créditos visando estimular a produção alimentos, organização produtiva feminina e construção de casas para 55 famílias. Ah, bom!

Filha ilustre

A delegada de Polícia Ana Carolina Machado Jorge é a mais nova cidadã sergipana. Nascida em Recife, ela reside em Sergipe desde 2006, já tendo atuando em várias delegacias. Em Lagarto, Ana Carolina desenvolveu o projeto de prevenção, combate e erradicação à violência doméstica e familiar contra a mulher. O presidente do Legislativo, deputado Luciano Bispo (MDB), se disse satisfeito em homenagear uma grande agente de combate à violência. É vero!

Pé de guerra

Não chamem para a mesma confraternização os vereadores Seu Marcos (PHS) e Emília Corrêa (Patriota), pois pode sair barulho dos grandes. O parlamentar não gostou de ouvir a colega falar, de forma generalizada, sobre a desonestidade da classe política. “Quando um vereador afirma que todos os políticos são ladrões, está se incluindo entre eles”, afirmou seu Marcos. Marminino!

Cadê o doce?

À boca miúda, comenta-se nos corredores do Tribunal de Contas de Sergipe que é forte a torcida pelo retorno às atividades do conselheiro Flávio Conceição. O moço foi forçado a se aposentar por ter sido condenado, sob a acusação de ter metido a mão grande em recursos públicos. Segundo o zum zum zum na Corte de Contas, a saudade não é tanta de Conceição, mas das latas de doce de leite que ele costuma presentar os conselheiros mais chegados. Homem, vôte!

Grana alta

A Prefeitura de Aracaju assinou, ontem, um financiamento de R$ 300 milhões com o Banco Interamericano do Desenvolvimento. Os recursos serão utilizados no programa de requalificação urbana “Construindo para o futuro”, que prevê um conjunto de obras estruturantes na cidade. Conforme o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), este empréstimo permitirá a construção de obras como a Avenida Perimetral Oeste, que resolverá graves problemas da mobilidade na zona oeste da capital. Também serão construídas praças, escolas e unidades de saúde. Aff Maria!

Abra o olho

A exposição às telas de computadores, celulares e tablets por crianças e adolescentes pode afetar o sono, a atenção, o aprendizado, o sistema hormonal, a regulação do humor, o sistema osteoarticular, a audição e a visão. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, para crianças de 2 a 5 anos de idade, a recomendação é de uma hora por dia de permanência, ao todo, à frente de televisões, celulares, tablets e videogames. Acima dessa idade é recomendável o tempo de até duas horas. Vixe!

Recorte de jornal

