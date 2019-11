Porto de Sergipe já cresceu 45% e abre perspectivas de novos investimentos

08/11/19 - 08:53:53

O governador Belivaldo Chagas recebeu, na tarde desta quinta-feira (07), no Palácio de Despachos, a visita dos diretores da Valor da Logística (VLI), empresa responsável pela operacionalização do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB). O objetivo do encontro foi apresentar os investimentos que têm sido feitos no local, bem como demonstrar as perspectivas para os próximos anos.

O diretor de Relações Institucionais da empresa, José Geraldo Azevedo, informou ao governador que o porto apresentou um crescimento de 45% no transporte de carga entre os anos de 2018 e 2019, e confirmou a possibilidade de novos investimentos no terminal portuário sergipano. Também acompanharam a visita o diretor Comercial da VLI, Fabiano Lorenzi e o gerente Geral do Porto, Denilson Fernandes.

O governador considerou o resultado bastante positivo e disse que está trabalhando para dobrar o volume de carga manuseada no porto. “Com a chegada da termelétrica e do gás, temos todas as condições de incrementar o volume de carga do nosso porto. Temos trabalhado para trazer mais investimentos para Sergipe, e o porto é fundamental em todo esse processo”, acentuou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho, pontuou que não é possível se pensar em progresso sem energia e sem porto. “Temos feito um série de reuniões internamente com a VLI, com a perspectiva de garantir mais investimentos da empresa no Terminal Marítimo Sergipano, afinal, agora temos a energia da termelétrica, o gás e queremos um porto mais bem equipado. Com isso vamos incrementar o nosso desenvolvimento”, salientou.

O superintendente Especial do Programa de Parceira Público-Privada, Oliveira Júnior, disse que a empresa pretende realizar projetos de modernização portuária, devido o resultado que vem alcançando no transporte de carga.

Foto Mário Sousa