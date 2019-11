QUATRO RINHAS DE GALO SÃO FECHADAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

08/11/19 - 14:33:15

A Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco fechou na manhã desta sexta-feira, 08, quatro rinhas de galo na cidade de Porto da Folha.

As equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, em apoio à Equipe Fauna da FPI, cumpriram quatro mandados de busca e apreensão obtidos pela Promotoria do Ministério Público do Estado no Município de Porto da Folha.

Cerca de 40 animais foram resgatados. A FPI/SE identificou indícios de uso de anabolizantes e utilização de chocadeiras, indicando criação profissional de animais. As gaiolas foram destruídas e os animais serão tratados.

Fonte e foto: Ascom FPI/SE