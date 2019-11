Uninassau Aracaju realiza Congresso de Exatas nos dias 25 e 26 de novembro

08/11/19 - 10:49:11

O evento apresenta o tema: ‘Cidades Inteligentes, inovadoras e sustentáveis”

Por: Suzy Guimarães

Acontece nos próximos dias 25 e 26 de novembro, na UNINASSAU Aracaju, o Congresso Nacional de Exatas e Tecnologia com o tema “Cidades Inteligentes, Inovadoras e Sustentáveis”. O evento que será realizado no auditório da Instituição, contará com apresentação de trabalhos e atividades diversas na área tecnológica com a coordenação dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharias.

A coordenadora do curso de ADS, Izabela Rezende, disse que durante o Congresso, além da apresentação de trabalhos científicos, haverá cerimônia de abertura, TecFeira, visitas técnicas, além de arenas de startups, energia limpa e inovação tecnológica. “O Congresso dará oportunidade de novas descobertas e soluções para que as cidades sejam a cada dia mais sustentáveis”, observou Izabela.

Ela atentou que as falas visam mostrar a importância do desenvolvimento das cidades, tanto nos setores do crescimento econômico, quanto da sustentabilidade. “Os interessados em participar do evento podem se inscrever no site inovacaoCNTECuninassau.com. No site é possível acessar o edital e o link de iniciação em parceria com o Sebrae”, informou Izabela.

PROGRAMAÇÃO

25/11

13h – CREDENCIAMENTO

14h – APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ORAL E POSTERES

19h – CERIMÔNIA DE ABERTURA

PROGRAMAÇÃO | PALESTRA

26/11

08h às 10h – VISITA TÉCNICA

10h – TECFEIRA

16h – ARENAS – I – STARTUP, II- ENERGIA LIMPA, III- INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

19h – PALESTRA DE ENCERRAMENTO: Cidades Inteligentes com GILTON

Foto assessoria