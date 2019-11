Vereador Aelson prestigia inauguração da Casa de Apoio Propriaense em Aracaju

08/11/19 - 13:04:38

Atendendo ao convite do Instituto São Peregrino de Assistência Social e Educacional, o Presidente da Câmara de Vereadores de Propriá, Aelson Publicidade (PSD), participou na manhã desta sexta-feira, 08, de inauguração da “Casa de Apoio Propriaense” Florisval de França, na capital sergipana. Segundo a diretoria do Instituto, a casa de apoio *foi pensada no cidadão de nossa Propriá que necessita realizar cirurgia, exame ou tratamento em Aracaju e que por algum motivo não consegue retornar para o seu lar no mesmo dia.

Durante solenidade, o parlamentar teve a oportunidade de perceber que o local possui toda uma atenção, segurança, aconchego e comodidade de uma casa. Além, claro, de colaboradores treinados para recepcionar a população.

“É um sonho que está sendo realizado. Um momento gratificante! Aproveito para em nome da Beata Lídia, do Presidente Carlos David e do Vice-Presidente Jabson do Bairro Matadouro parabenizar todos os voluntários que se propuseram em fazer um trabalho em prol das pessoas”, salientou Aelson.

Na ocasião, o vereador lembrou que já foi homenageado com o título de “Benfeitor Solidário” do Instituto São Peregrino. Ao tempo que, contribuiu com a aprovação por unanimidade, na Câmara de Vereadores, do projeto de lei que autorizou a realização de convênio da Prefeitura de Propriá com a Casa de Apoio.

“Trata-se de um marco histórico para a nossa cidade”, frisou.

O homenageado com o nome da “Casa de Apoio Propriaense Florisval de França” carinhosamente chamado de Seu (Flor) tratava-se de homem com um enorme coração, que abrigava em sua própria casa, muitos propriaenses que tinham como destino Aracaju para realizar tratamentos médicos levados por D. Lídia do Matadouro.

Participaram da cerimônia, o Prefeito de Propriá, Iokanaan Santana; Suzana Azevedo, Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE); vereadores: júnior do Povoado São Miguel, Pequeno, Heldes, Branca; e comunidade em geral.

Se você também quer ajudar, basta entrar em contato através do Zap: 9 9106 – 1435 ou pelo telefone: 9 9810 – 0394 ou entregar sua doação na Rua Luiz Gonzaga, 139, no Bairro Santos Dumont.

Foto assessoria

Por: Elder Santos