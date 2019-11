Acidente envolvendo carreta e caminhonete deixa uma vítima fatal BR 101, em Umbaúba

09/11/19 - 08:56:02

Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete deixa uma vitima fatal no interior do estão.

O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (09) e as informações são de que uma carreta e uma caminhonete SW4 colidiram frontalmente nas proximidades do Povoado Dois Riachos, no município de Umbaúba.

O proprietário da caminhonete não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo populares, a vitima era um comerciante de Rio Real.

Acidente com moto – no inicio da manhã de hoje, um outro acidente foi registrado, também com vitima fatal.

Desta vez o caso foi registrado na ponte da Br 235, sentido Itabaiana depois da entrada do Cafuz. Um motoqueiro teria morrido no local, já que o corpo estava estendido no cão e coberto. A polícia rodoviária federal controla o trânsito.